Une heure de plus, une heure de moins: ces astuces pour ne plus faire l'erreur lors du changement d'heure

La première est un simple moyen mnémotechnique : le changement vers l'heure d'été se faisant juste avant le mois d'AVril, il faut AVancer l'heure. Ce qui signifie que ce dimanche, à 2h, il sera en réalité déjà 3h du matin. Idem pour l'heure d'hiver. Le changement d'heure intervient en octobRE, on doit donc REculer notre montre.

Un autre moyen de bien se souvenir s'il faut avancer ou reculer l'heure fait plus appel au ressenti. En hiver, les jours raccourcissent et il fait plus froid, donc on a besoin de dormir une heure de plus, c'est pourquoi il faut reculer l'heure. À l'inverse, en été, comme les jours rallongent et que la luminosité augmente, on ressent moins le besoin de rester au lit et donc on avance d'une heure.