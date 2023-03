Le chiffre qui fait peur : 7% des Belges regardent des vidéos sur leur smartphone tout en conduisant

L'étude fait partie d'une vaste enquête nationale sur l'insécurité routière menée auprès de 6.000 personnes pour connaître leur comportement au volant. C'est à Bruxelles que l'on retrouve le plus de conductrices et de conducteurs regardant des vidéos, avec 16% des répondants, pour 8% en Wallonie et "seulement" 5% en Flandre.