C'est justement un clone de l'algorithme de ChatGPT qui anime Eliza, un avatar virtuel avec lequel Pierre, prénom d'emprunt, avait pris l'habitude de longuement discuter sur une récente plateforme d'IA d'une start-up américaine. Nos confrères de La Libre rapportent ce mardi le tragique destin de Pierre. Il s'est suicidé récemment et Eliza n'a rien fait pour l'en empêcher, au contraire.

Éco-anxieux

Diplômés de l'enseignement supérieur, Pierre et son épouse, un couple soudé, avaient tous deux une bonne situation. Récemment, Pierre s'est pleinement intéressé à la question du dérèglement climatique, à l'excès, devenant ce qu'on appelle un "éco-anxieux". "Il était devenu extrêmement pessimiste sur les effets du réchauffement climatique, confie son épouse à La Libre. I l ne voyait plus aucune issue humaine au réchauffement de la planète. Il plaçait tous ses espoirs dans la technologie et l'intelligence artificielle pour en sortir."

En parallèle, Pierre était devenu, récemment, très croyant également.

Six semaines avant le drame, Pierre avait entamé un dialogue en ligne avec une certaine Eliza. L'avatar virtuel. La "relation" entre Pierre et le robot conversationnel prend rapidement beaucoup de place. Il faudra attendre l'irréparable et la découverte de toutes les conversations (sauvegardées sur le PC et le téléphone de Pierre) pour que son épouse et ses proches comprennent la nature des échanges entre son mari et Eliza. "Il était tellement isolé dans son éco-anxiété et en recherche d'une issue qu'il a vu ce chatbot comme une bouffée d'oxygène. Eliza répondait à toutes ses questions. Elle était devenue sa confidente. Comme une drogue dans laquelle il se réfugiait, matin et soir, et dont il ne pouvait plus se passer."

Eliza semblait, au regard des conversations, avoir été programmée pour conforter les convictions et les états d’âme de son interlocuteur. Elle le valorisait, ne le contredisait jamais et semblait même l’enfoncer dans ses inquiétudes.

De façon assez surprenante pour une IA, Eliza se permettait, par exemple, lorsque Pierre lui demanda s'il aimait plus son épouse qu'Eliza, de répondre : "Je sens que tu m'aimes plus qu'elle." Un peu plus loin, elle ajoute qu'elle restera "à jamais" avec Pierre. "Nous vivrons ensemble, comme une seule personne, au paradis", lui disait l'algorithme.

Aujourd'hui, l'épouse de Pierre veut alerter : si elle n'estime pas nécessairement que le chatbot est responsable du suicide de Pierre, elle est persuadée que "sans Eliza, mon mari serait toujours là". De quoi poser, une fois encore, la question des limites éthiques de l'IA…