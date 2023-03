Qui est Veerle Peeters, cette cover-girl membre d'OnlyFans recrutée par la Mutualité chrétienne flamande?

Et donc, elle a créé un compte sur la plateforme OnlyFans, le réseau international et payant de partage de photos et de vidéos à caractère… érotique et pornographique. En réalité, CM entend donner des conseils aux jeunes pour qu’ils vivent une sexualité décomplexée, sans tabous. La guerre aux fake news fait partie de la mission, dit-elle.

Pour réussir son coup, CM a recruté la pulpeuse et sémillante Veerle Peeters, une cover-girl de 32 ans habitant à Brecht.

Cette maman d'une petite fille travaille comme mannequin pour la plateforme OnlyFans, qui héberge également son compte personnel.

Pour la mutualité, il s'agit d'une initiative délicate et pour le moins insolite. Pour la jeune femme, le projet tient de la gageure. Elle se dit "honorée" de ce projet qui visiblement la comble.

CM espère ainsi faire sauter les derniers verrous qui entourent aujourd’hui un sujet que l’on n’aborde pas sans une prudence de Sioux.

La Mutualité chrétienne flamande vise le bien-être de ses membres, notamment des jeunes. En renforçant sa présence en ligne pour aller à la rencontre des jeunes sur le terrain virtuel, là où ils sont très présents et les plus vulnérables, elle veut bousculer les codes. La majorité des utilisateurs d’OnlyFans ont entre 18 et 24 ans. Son puissant allié est un réseau social à l’instar d’Instagram.

Sur le compte de CM, Veerle Peeters évoquera sans ambages la contraception mais aussi toutes les questions que beaucoup de jeunes n'osent pas poser en d'autres circonstances. Le vrai, le faux… "Le Web est truffé d'informations approximatives ou erronées. Et pour décider en connaissance de cause et être responsable, il faut une information correcte et à la portée des jeunes", observe l'influenceuse.