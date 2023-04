Troubles du comportement, traumatismes: les effets dévastateurs du porno chez les enfants

"À cet âge, on considère que l'enfant n'est pas en capacité intellectuelle et émotionnelle de comprendre ce qu'il regarde, explique Sandra Pannizzotto, pédiatre au CHR de la Citadelle (Liège) et spécialisée en pédiatrie psychosociale. Certains actes dans ces vidéos peuvent être violents, il est donc important de pouvoir mettre des mots dessus rapidement. Il y a aussi l'effet de groupe qui joue dans ces moments-là. Cela peut donc être le moment de donner un cours pédagogique sur l'éducation sexuelle car l'idée n'est pas de dire que le sexe est forcément quelque chose de négatif. Mais il ne faut pas non plus banaliser ce genre de scène sur les sites pornos, qui sont bien souvent éloignés de la réalité".

À un certain âge, visionner des scènes de films pornographiques peut également se révéler traumatisant. "Notamment pour des enfants qui n'ont personne à qui se confier, précise la docteure. Certains peuvent par exemple rester choqués de scène de domination, c'est une véritable effraction psychique pour un enfant de cet âge. Ils peuvent alors garder des images en tête et se faire une fausse idée de la sexualité. Et si l'enfant est exposé à un climat incestueux, il peut avoir un comportement sexualisé par la suite. Il y a aussi des risques d'addiction si les visionnages sont réguliers mais cela se produit plutôt chez l'adolescent ou les enfants isolés".

Face à cette situation, il est donc nécessaire de mieux protéger les enfants. Il faut dire qu'actuellement, les sites pornographiques demandent à l'internaute une simple déclaration de confiance sur leur âge. Chez nous, Mathieu Michel (MR), secrétaire d'État à la Digitalisation, travaille sur un projet d'identité virtuelle dans le monde digital. Concrètement, l'outil en ligne étudié permettrait de mieux encadrer l'accès à plusieurs types de sites web, dont les sites à contenu pornographique. En parallèle, les sites web concernés devront donc collaborer et soumettre le lecteur d'identité à l'entrée de leur site. Le projet a bon espoir d'aboutir avant la fin de l'année. "Il faut davantage limiter l'accès à ces sites, et encore plus chez les moins de 12 ans", conclut Sandra Pannizzotto.