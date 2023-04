Punitions collectives : "Nous voulons une interdiction au plus vite"

"La semaine dernière, il nous est revenu que dans une classe de troisième primaire, un moment de chahut se soit soldé par la punition suivante : chaque enfant a du écrire sur une feuille A4, jusqu'à la remplir recto et verso, la phrase 'je dois me taire car je dérange tout le monde'. Il a ensuite été demandé aux élèves de déchirer leur feuille et de la mettre dans la corbeille, le professeur ayant déclaré aux enfants : 'je ne vais quand même pas la mettre sur mon front!'. Cette punition a été donnée à toute la classe et à tous les élèves sans aucune distinction", a-t-il expliqué, avant de demander une réaction à la ministre. Celle-ci lui a donné raison sur le fond.