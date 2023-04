“Pas normal de se faire lyncher”, “Les patients nous crient dessus chaque semaine”: les agressions envers les vétérinaires explosent

"Les personnes ont développé un lien émotionnel très fort avec leurs animaux pendant la crise. Parfois, c'était leur seule compagnie. ça se ressent fortement. Ils sont beaucoup plus inquiets au moindre souci et n'hésitent pas à le faire sentir", explique-t-il.

Un constat partagé par Bernard Gauthier, co-président de l'UPV (Union professionnelle vétérinaire). "Le niveau d'exigence des clients est beaucoup plus élevé que par le passé. Ils sont souvent dans l'émotionnel et la panique fausse leur jugement. Toutes les semaines, on se retrouve avec des clients qui nous crient dessus. Ces derniers mois et années, il y a eu une vraie accélération au niveau de l'agressivité. Quand on a 35 ans d'expérience, ça passe encore, on sait comment réagir. Mais pour les jeunes, c'est vraiment très difficile", observe-t-il.

Fabienne Bedet, vétérinaire pour petits animaux confirme. "Quand vous vous levez à deux heures du matin pour soigner un animal et devez attendre 6 mois pour le règlement de la facture et que les gens vous descendent en flèche sur les réseaux sociaux, vous vous découragez forcement. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les jeunes n'aient plus envie de faire ce métier. Nous les vétérinaires, on adore ce qu'on fait. Nous sommes les seuls experts de la santé animale et nous sommes tous des passionnés mais il doit y avoir un juste retour des choses. Ce n'est pas normal de se faire lyncher parce qu'on refuse de travailler gratuitement", déplore-t-elle.