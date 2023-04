Fraude sociale ou fiscale : dénoncer ses pairs, un “sport national” qui a le vent en poupe !

À lire aussi

Des dénonciations qui arrivent de manière spontanée sur le bureau des inspecteurs du SPF Finances, le plus souvent par des mails, ou par voie postale. “Nous n’avons pas de ligne dédiée pour cela”, ajoute Florence Angelici, précisant que le SPF Finances “n’attend pas cela pour faire son travail. Toutefois, toutes les dénonciations sont toujours vérifiées et revérifiées, de sorte qu’une dénonciation en soi ne donnera jamais lieu à l’ouverture d’un dossier.”

Des dénonciations "en grande majorité" anonymes

Ces dénonciations, en “grande majorité” anonymes mais la plupart du temps envoyées par des ex-associés, des anciens employés, d’anciens partenaires sociaux…, ne sont, selon le SPF, “pas toujours utiles, souvent trop brèves, trop générales ou vides de sens. Très rarement, il y a des dénonciations très détaillées, lorsqu’il s’agit de sommes importantes, qui peuvent alors évidemment donner lieu au recouvrement de montants d’impôts significatifs.”

Sur le plan social, les dénonciations ont également le vent en poupe. Face aux fraudes sociales de grande envergure, le gouvernement fédéral avait chargé, en 2015, le service d’information et de recherche sociale (Sirs) de créer un point de contact pour une concurrence déloyale. Une sorte de plateforme de signalement qui permet à n’importe quel citoyen d’avertir la Sécurité sociale de potentielles fraudes perpétrées par un voisin, une connaissance, une société… “Il s'agit d'une approche neutre, uniforme et professionnelle des plaintes des citoyens/entreprises, commente Bart Stalpaert, directeur du Sirs. Une amélioration de la situation antérieure. Si on reçoit des courriels et courrier papier encore on renvoie généralement l’auteur de la plainte vers le point de contact."

Cette plateforme permet aux personnes qui soupçonnent une fraude sociale (travail au noir, dumping social, traite des êtres humains, discrimination à l’emploi…) de dénoncer les faits. Via une plainte non anonymisée sans pour autant que la personne visée par la plainte n’en ait connaissance. “Le Sirs ne peut jamais dénoncer à la personne visée par la plainte qui l’a dénoncée, précise Bart Stalpaert. Même devant le tribunal. Par contre, l’auteur de la plainte, si elle est calomnieuse, peut être poursuivi pénalement. Quand on reçoit une dénonciation, on regarde dans notre base de données. Et si une dénonciation de dumping social cible une société déjà connue pour de tels faits, on enrichit le dossier et on envoie le ou les service(s) d’inspection compétent(s). Ces services se rendront sur le terrain pour faire un contrôle, sans dire que c’est sur base d’une plainte, et détermineront s’il y a fraude ou s’il faut classer sans suite.”

En 2022, selon les chiffres communiqués par le cabinet du ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne, 7 202 notifications ont été transmises via la plateforme, portant à 60 766 le nombre de délations depuis la création du point de contact en octobre 2015. Un chiffre en baisse par rapport à 2020 où pas moins de 9 125 dénonciations avaient été effectuées par le biais de la plateforme. Mais une grande partie d’entre elles (1 890) concernaient des signalements, dans le cadre du Covid, concernant les mesures de prévention obligatoires, le chômage temporaire et le droit passerelle ainsi que la fermeture de services non essentiels.

Autant de délations qui ont un certain succès financier : via ce biais, ce sont près de 52 millions d’euros de recettes qui ont pu être récupérées depuis 2015. “Un montant important mais non définitif”, indique le rapport qui précise que la plateforme s’est avérée “être un outil essentiel dans la lutte contre la fraude sociale, la protection des travailleurs et des entrepreneurs de bonne foi contre toutes sortes de concurrence déloyale étant au premier plan et dans différents domaines.”