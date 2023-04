Les cas de délation en hausse : #Balance ton voisin

À lire aussi

Et la période actuelle serait particulièrement propice aux dénonciations. “Je n’ai jamais quantifié le nombre de dénonciations que l’on reçoit, mais c’est clairement saisonnier, affirme ainsi le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart. Au printemps surtout et durant l’été, quand les gens recommencent à sortir de chez eux, à vivre sur leur terrasse, à faire des barbecues. Parfois les relations se tendent entre voisins et, parfois, on reçoit des lettres de dénonciation.”

Selon le bourgmestre aclot, les principales sources de conflits concernent la végétation (un arbre ou une haie mal élaguée…), l’aspect environnemental (déchets sauvages, poubelles sorties le mauvais jour…) et le bruit (musique, bruit des visiteurs…). “Avec le Covid, on avait vraiment connu une forte hausse des dénonciations, car les gens étaient chez eux, poursuit Pierre Huart. Ils étaient donc plus sensibles à ce qui se passait dans leur quartier. Et aussi plus sensibles au vu de la situation sanitaire anxiogène. Désormais, ça s’estompe un peu.”

Avec quels effets ? “Quand il y a un non-respect avéré du cadre légal, on intervient via un agent de quartier ou un agent sanctionnateur pour les problèmes environnementaux. Sinon, on envoie une médiatrice pour tenter de reprendre le contact et de résoudre la situation avant qu’elle ne s’envenime.”