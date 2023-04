Quand les délateurs se prennent pour des justiciers masqués: “En situation de crise économique, l'envie de dénoncer est plus forte"

guillement Une manière de montrer sa loyauté envers ses propres valeurs

“Les raisons qui font qu’on va vouloir dénoncer certains actes sont diverses, indique Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l’Université libre de Bruxelles. Il y a tout d’abord des raisons qui sont assez nobles qui nous poussent à dénoncer quelqu’un car ses valeurs ne correspondent pas à celles qui nous semblent importantes. C’est un peu la logique des lanceurs d’alerte, qui sont de plus en plus nombreux aujourd’hui, on a quelque part tous un peu envie de jouer au justicier. Je pense à un exemple récent où un journaliste du Canard Enchaîné a rendu public le fait que la femme d’un dessinateur du journal était payée à ne rien faire. C’est intéressant étant donné que la personne a clairement dénoncé l’autre en estimant que ses valeurs étaient contraires à celles du groupe”.

Quand la pandémie réveille le vieux démon de la délation

La plupart du temps, les dénonciations viennent en effet du monde extérieur. La pratique a d’ailleurs traversé les siècles sous des appellations diverses. Mais elle revêt aussi parfois le visage de la délation, lorsqu’il s’agit notamment de se venger d’un voisin. Durant la pandémie de Covid-19 et son lot de restrictions, on a pu assister à une sorte de “chasse aux sorcières”, où certains groupes ont été stigmatisés pour leur comportement lors du confinement.

“Quand on dénonce en privé, la motivation est bien différente, explique-t-il. Il peut y avoir une forme de civisme en se disant que tout le monde doit respecter les lois mais il existe aussi des raisons beaucoup plus sombres comme le fait de vouloir mettre des bâtons dans les roues de ses concurrents. On peut constater un sentiment d’injustice face à quelqu’un qui ne respecte pas les règles, ce qui peut donner lieu à une forme de vengeance liée à leur propre situation. On pense à l’exemple du restaurateur qui dénonce son concurrent car il ne déclare pas le salaire de son personnel ou ne prend que du liquide. En situation de crise économique ou de précarité, le fait de dénoncer est plus fort et plus tentant”.

D’après les spécialistes, dans la majorité des cas, les dénonciations se produisent entre des personnes qui se connaissent et qui ont des contentieux antérieurs. La recrudescence de ces actes peut également s’expliquer par l’impression pour les délateurs d’accomplir un geste citoyen. “C’est une manière de se mettre en valeur et de montrer sa loyauté envers ses propres valeurs, souligne Olivier Klein. Sur les réseaux sociaux, on voit par exemple de plus en plus de gens qui postent des photos de voitures mal garées, des actes d’incivilité, etc. Je pense vraiment que la dénonciation peut avoir une fonction morale qui vise à affirmer son attachement à certaines vertus. La dénonciation publique peut également être le dernier recours pour faire face quand rien ne fonctionne”.

Dans certains pays, la pratique de la délation est même récompensée, c’est le cas en Corée du Sud. Et ce n’est pas apparu avec le Covid-19. Depuis de nombreuses années, il existe en effet une liste d’infractions qui peuvent être rapportées aux autorités, en échange d’une éventuelle compensation financière. “Dans certains régimes, la dénonciation va être valorisée voire encouragée. Elle suscite pourtant la méfiance et va souvent nuire au climat social car chacun aura la crainte d’être observé. On se retrouve alors très vite dans un contexte de système totalitaire où la délation est valorisée, notamment quand on a quelque chose à gagner dans le fait de dénoncer son voisin. En Belgique, il n’y a pas de récompense et c’est une bonne chose car ce serait nuisible à la cohésion sociale”, conclut-il.