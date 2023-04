“Il faut totalement interdire la consommation d’alcool au travail” : le docteur Orban analyse la consommation d’alcool dans le cadre professionnel

De ce fait, un peu plus d'un travailleur sur 100 ne peut pas prester normalement au moins une fois par mois, car il est sous influence. "Dans le monde des entreprises, il est primordial d'instaurer avant tout une prévention et un cadre clair pour les employés, insiste le Dr Orban. Il n'est pas facile pour le personnel de s'y retrouver, on veut encadrer et limiter la consommation mais en même temps, on organise des pots de départ, des fêtes liées à une promotion, où se situe donc la limite ? C'est pour cette raison que je plaide pour la non-banalisation de l'alcool avec l'interdiction stricte de consommer sur le lieu de travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui".

Entre l'absentéisme, le risque d'accident du travail et les conflits avec les collègues, les conséquences qui peuvent découler d'une consommation d'alcool sur le lieu du travail sont nombreuses. "Dans beaucoup d'entreprises, on ne se rend pas compte que si les employés consomment régulièrement de l'alcool au travail, ils sont moins performants, rappelle-t-il. Entre 4 et 6 unités consommées en deux heures, on a une atteinte du circuit de la mémoire avec une persistance dans la durée qui peut être irréversible. Des études récentes pointent d'ailleurs du doigt l'atteinte sur le fonctionnement cérébral, une entreprise qui laisse son personnel consommer au bureau se tire donc une balle dans le pied, notamment sur le plan compétitif".