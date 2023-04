D'ailleurs, peut-on licencier un travailleur ivre pour motif grave ? "Il faut d'abord pouvoir prouver l'ivresse, ce qui est délicat, répond Securex. Et même en possession de cette preuve, en cas de litige, le juge ne va pas nécessairement considérer cette circonstance comme un motif grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, ni indemnité".

En effet, certains lieront l'ivresse à une maladie dont souffre le travailleur, pour laquelle il ne peut être pénalisé (en général en cas d'ivresse répétée). Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc toujours examiner les circonstances de la cause, et savoir que le dernier mot appartiendra au juge. "Peuvent notamment être des circonstances aggravantes pour le travailleur : ses responsabilités au sein de l'entreprise, le fait de provoquer un accident de la circulation en état d'ivresse, le fait d'avoir déjà été prévenu par l'employeur et de n'avoir rien fait pour pallier à des problèmes d'alcool. Il faut donc effectuer une analyse au cas par cas".