Le nombre de conflits de voisinage explose, +64% de cas en 5 ans : "Les citoyens sont de moins en moins tolérants les uns envers les autres"

À lire aussi

Très vite, Julie a vu la propriété voisine se dégrader. “Il entreposait ses déchets dans son jardin et ne tondait pas sa pelouse. Il n’entretenait pas son jardin. Jusque-là, pas de problème. Je n’ai pas vue dessus et il fait ce qu’il veut chez lui. Mais durant l’été, cela a commencé à fortement sentir très fort. J’ai eu le malheur d’aller lui dire qu’il fallait faire quelque chose.”

Depuis, Julie dit vivre dans l’angoisse de croiser son voisin. “À chaque fois, ça part en insultes. Et dernièrement, il s’est mis à jeter des excréments sur ma terrasse. Ça devient invivable.”

Ce témoignage illustre à merveille les relations tendues que peuvent entretenir certains voisins. Dont les interactions peuvent rapidement partir en cacahuètes. “Pour des raisons qui peuvent paraître futiles pour le citoyen lambda mais qui empoisonnent souvent la vie de ces voisins depuis plusieurs mois voire années, commente Jean-Hwan Tasset, président des Justices de Paix du Brabant wallon. En réalité, le problème qui amène ces voisins devant la justice de paix n’est que la goutte d’eau d’un vase déjà trop rempli. C’est la partie émergée de l’iceberg. Il y a souvent un historique et des relations pas toujours très chaleureuses entre eux depuis un certain temps. Et n’importe quel épiphénomène peut faire que la marmite explose."

Avec des citoyens qui ne parviennent plus à se parler et pour qui la moindre nuisance générée par leur voisin prend une ampleur disproportionnée. "Ça peut l’être en milieu urbain où il y a souvent les problèmes de bruit dans les immeubles à appartements mais aussi des problèmes d’odeur ou d’occupation des espaces communs. Et à la campagne, on voit aussi apparaître des nuisances qui sont liées aux arbres et aux haies.”

La crise du covid n’a pas aidé : “Pour les confinés, toute contrariété devenait insupportable”

Et le covid n’a pas aidé. Les différents confinements imposés à la population auraient en effet exacerbé les tensions. Notamment en ce qui concerne le bruit et les nuisances olfactives. “Comme les personnes devaient rester chez elles, toute contrariété devenait insupportable, poursuit Jean-Hwan Tasset. En étant confinés à la maison, certains étaient plus vite incommodés par leurs voisins. Vivre 24h/24 avec une famille de cinq enfants au-dessus de chez soi, cela peut rapidement porter sur les nerfs. Pour certains, ce n’était plus vivable. Les confinements ont peut-être effectivement exacerbé ces tensions.”

À cela s’ajouterait, selon le magistrat, le fait que les citoyens “deviennent de moins en moins tolérants les uns envers les autres. Il y a des choses que l’on acceptait plus facilement dans le passé et qu’on ne tolère plus aujourd’hui. Les gens se parlent de moins en moins, ça c’est certain. Et dans les conflits de voisinage, ils ne se parlent plus depuis souvent très longtemps.”

Avec comme résultat une hausse des dossiers qui arrivent devant la Justice de Paix. En 2022, pas moins de 2.976 conflits de voisinage ont été tranchés par ce biais, selon les statistiques des Cours et Tribunaux. Soit une hausse de 64 % en cinq ans. Et même de 169 % depuis 2015. Avec, sans doute aussi, un phénomène de rattrapage par rapport aux nombreux dossiers qui n’avaient pu être jugés en 2020 et 2021.

Plaintes de voisinage ©IPM Graphics

“Tous les dossiers n’arrivent cependant pas devant un juge, tempère Jean-Hwan Tasset. Avant cela, on tente de mettre en place une conciliation.”

Cette procédure, gratuite, se fait sur base volontaire. À la demande de l’une des parties impliquées. “Mais il faut que toutes les parties l’acceptent. Et ce n’est pas toujours le cas. Alors il n’y a pas d’autre choix que d’aller vers la procédure contentieuse, qui va déboucher sur un jugement auquel les parties concernées devront se plier. Le juge ne peut statuer que sur ce pour quoi il est saisi mais est toutefois évident qu’au cours des échanges, il va aussi essayer de mettre en lumière toutes les difficultés qui sont sous-jacentes. Appartiens alors aux parties de voir si elles ont envie de le régler.”

Avant de demander l’intervention d’un juge de paix, aller chez son voisin pour discuter du problème semble être la solution la plus rapide. Mais certains en sont incapables. Et la discussion peut rapidement s’envenimer. “Quand on est voisin, on est souvent amené à le rester pendant des années. Et ces derniers ont donc tout intérêt à trouver une solution. Il n’est pas nécessaire de devenir les meilleurs amis du monde mais simplement avoir du respect entre voisins. Parfois, les citoyens ont tellement de rancœur vis-à-vis du voisin qu’ils oublient même d’aller simplement parler lui parler pour régler un problème. Or, ça permet de désamorcer certains problèmes. Mais il faut que chacun soit prêt aussi à mettre un peu d’eau dans son vin. Si chacun fait un pas vers l’autre, on réduit un peu les distances. Maintenant, si quelqu’un est tout à fait braqué et ne veut pas bouger d’un iota, seul le juge de paix pourra trancher et ça ne va pas résoudre la nature des relations pour l’avenir. C’est pour ça que la conciliation est plus intéressante. Parce que si les parties parviennent à trouver un accord ou un modus vivendi sur certaines questions, il n’y a pas une partie qui a l’impression d’avoir perdu la face et l’autre partie qui a l’impression d’avoir tout gagné.”