L'obscurantisme revient au galop

L’obscurantisme semble même proliférer en direct à la télé. Récemment, le rappeur Gims a révisé l’histoire mondiale, en affirmant que les Égyptiens avaient inventé l’électricité dès l’Antiquité. Dans la foulée et sans aucun recul, l’émission française TPMP n’a pas hésité à donner du crédit à cette polémique conspirationniste. Et ils ne sont pas les seuls à surfer sur la vague de l’obscurantisme, on ne compte en effet plus le nombre de dérives issues de notre société du spectacle servies à des heures de grande écoute.

Après avoir fait l’objet d’une médiatisation sans précédent, "l’affaire” Pierre Palmade est également devenue un terreau idéal pour le conspirationnisme dans l’optique de développer ses thèses les plus fantasques. Se présentant la plupart du temps comme une explication logique à un événement difficile à comprendre, et peu importe le sujet, ce besoin de clarté camouflé derrière des théories loufoques est d’ailleurs encore plus prégnant en ces temps d’incertitudes et de crises.