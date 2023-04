Comme les humains, certains chiens et chats ne supportent pas le pollen et peuvent développer des réactions allergiques : démangeaisons, conjonctivites et éternuements en sont les principaux symptômes. Si ces signes se manifestent, une visite chez le vétérinaire s'impose. Il pourra prescrire des antihistaminiques pour soulager Médor ou Minou.

Leishmaniose et Maladie de Lyme

Certains moustiques comme les phlébotomes, qu'on retrouve entre autres dans le Sud de la France peuvent transmettre la leishmaniose à votre chien. Chez un chien infecté, la maladie peut se développer rapidement comme plusieurs années après la piqûre. Les symptômes peuvent être légers (problèmes cutanés) ou beaucoup plus sérieux entrainer la mort de l'animal. Une vaccination permet de limiter les risques. Les répulsifs anti moustiques peuvent aussi s'avérer utiles.

Le printemps signe aussi le retour des tiques et de la maladie de Lyme et de la piroplasmose

Après une promenade dans la nature, une inspection minutieuse du pelage de l'animal doit être effectuée. Les bois et les hautes herbes sont particulièrement riches en tiques. Les deux maladies peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé de l'animal : la première cause des douleurs articulaires de la fièvre et des troubles cardiaques et neurologiques tandis que la deuxième provoque une anémie sévère qui peut être mortelle.

Et qui dit printemps dit aussi retour des puces. C'est donc le moment idéal pour entamer un traitement préventif.

Gare aux chenilles processionnaires

Les poils venimeux de ces animaux provoquent des inflammations, brûlures, œdèmes, nécroses des tissus et parfois, la mort de l’animal. Cette chenille est présente sur le chêne et possède une apparence particulière. On l'observe en Wallonie depuis 2018.

Enfin, le printemps est aussi une saison propice aux accidents domestiques, à commencer par ceux qui sont provoqués par les fenêtres à ouvertures en oscillo-battant.De nombreux cas d'intoxications sont également relevés par les vétérinaires en cette saison. En cause? Les produis utilisés pour le jardinage (engrais et désherbants) mais aussi la présence de fleurs toxiques comme le muguet ou les jonquilles.