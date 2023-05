Sabine tenait la crèche Bambi depuis 31 ans : “La réforme a tué ma crèche, et beaucoup d’autres vont encore fermer”

"Beaucoup de fermetures sont dues à la réforme des crèches et ce n'est pas encore terminé : beaucoup d'autres établissements vont encore fermer dans les mois à venir. Depuis cette réforme, travailler avec des puéricultrices indépendantes est devenu impossible. On nous demande aussi d'avoir un nombre d'enfants qui est un multiple de sept pour bénéficier d'un encadrement. Moi, j'en avais douze et je n'avais pas la possibilité d'en accueillir deux de plus faute de place. J'aurais donc dû en accueillir sept maximums, ce qui aurait été intenable financièrement", déplore-t-elle.

Autre mauvaise surprise : Sabine ne peut plus exercer comme puéricultrice. Elle ne possède plus les titres nécessaires pour exercer.

"Maintenant, il faut avoir le CESS pour exercer comme puéricultrice. Ce n'était pas le cas quand j'ai commencé. Je ne peux donc plus vivre de ma passion. À 50 ans passés, je suis obligée de reprendre une formation pour changer de carrière. J'ai donc commencé une formation d'aide soignante", souffle-t-elle.

Selon elle, le pire est encore à venir. pour le secteur de la petite enfance. "Le gouvernement a promis de créer 5 000 places dans les milieux d'accueil en Wallonie et à Bruxelles mais que fait-on de toutes les crèches qui sont en train de fermer ? ça va être la catastrophe, d'autant plus que les jeunes n'ont plus envie de travailler dans le secteur à cause des conditions de travail difficile."

Une crainte partagée par Marie Deboot, garde d'enfants à Namur. "Ca fait 15 ans que je fais ce métier et je n'ai plus la ferveur des débuts. ça devient compliqué pour tout le monde : les accueillantes à domicile travaillent 50 heures par semaine pour des salaires dérisoires, sans compter le temps nécessaire pour faire les courses, nettoyer les locaux etc. Les directrices sont éreintées, entre les maladies, les burn-out et la pénurie de personnel, la situation devient juste inextricable", déplore-t-elle.