"Boboïser", "PLS" ou encore "instagrammable": voici les nouvelles entrées dans le "Petit Larousse illustré" 2024

Le Petit Larousse illustré compte 28.000 noms propres, que ce soit de lieux, de personnalités ou d'événements. Parmi les nouveautés de cette année, outre Stromae, on retrouve l'acteur et cinéaste britannique Kenneth Branagh, le groupe de hip-hop français IAM ou la couturière britannique Stella McCartney, qui n'est autre que la fille de Paul McCartney, membre des Beatles.

Le dictionnaire en version numérique compte plus de 80.000 mots. Celui en papier recense, pour sa part, 64.150 mots, parmi lesquels, au sein des nouveaux-venus, "Nutri-Score", "breakeur", "escape game", "localisme", "écoanxiété", "greenwashing", "recyclerie", "vélo-cargo", "PLS" ("être à bout de forces") ou "boboïser" ("transformer un lieu populaire par des aménagements répondant aux aspirations des bobos").

On peut également citer les adjectifs "instagrammable" et "télétravaillable" ou les noms "métavers", "webinaire" et "youtubeur", montrant l'influence des nouvelles technologies sur notre société.

On peut encore retenir les adjectifs "covidé" et "malaisant" ("qui met mal à l'aise, suscite la gêne") ou le mot "cododo", une pratique qui consiste à faire dormir le bébé dans le lit parental ou juste à côté, dans un berceau adapté, ou encore dans la même chambre que ses parents.

Aucun belgicisme n'a été ajouté cette année aux 2.000 régionalismes et mots de la francophonie.

Le Petit Larousse illustré compte 125.000 sens et 20.000 locutions, de même que 5.500 cartes, dessins, photographies et schémas et 150 planches illustrées.