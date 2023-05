Les Special Olympics ont besoin de volontaires : “Ce sont les meilleurs de Belgique”

Et puisque les athlètes sont les stars du long week-end de l’Ascension, elles seront bichonnées. Des médecins seront présents pour faire un bilan de santé et des spécialistes de l’audiologie, de la podologie, de l’ophtalmologie, de la dentisterie, de l’orthopédie ou encore du dépistage du diabète réaliseront des examens. Les participants sont alors invités à consulter des spécialistes si des problèmes sont découverts. “Pour eux, c’est le week-end de l’année, nous explique le docteur Emmanuel Fouarge, administrateur de Special Olympics. Ce sont des athlètes et c’est valorisant pour eux d’être considérés comme tels. Nous avons pu remarquer que les enfants souffrent de diverses pathologies. On profite de leur présence pour qu’ils puissent voir des spécialistes. On s’occupe de leur bien-être ; ils méritent d’être suivis. On en parle aussi avec leur entourage, présent ce jour-là.”

guillement Les Special Olympics, ce n'est pas que du sport. Le volet médical est important.

Les 2500 sportifs sont bichonnés et reçoivent même quelques cadeaux, toujours en lien avec la santé. “Ils ont besoin de chaussures parfaites, continue le docteur Emmanuel Fouarge, qui allait voir les Spartakiades, ancêtres des Special Olympics, lors de ses études. Ils reçoivent des montures grâce aux relations de ma femme, le docteur Antonella Boschi (chef de service d’ophtalmologie aux Cliniques Universitaires Saint-Luc). Les dentistes vérifient par exemple s’ils ont des caries et donnent des brosses à dents ou du dentifrice. Les enfants sont contents de venir et ça les occupe aussi entre les compétitions. On essaye en tout cas de se concentrer sur l’hygiène. Les Special Olympics, ce n’est pas que du sport. Le volet médical est important.”

Tout le monde peut participer

Les études du docteur James Oliver, en 1958, ont démontré que l’exercice physique et les activités pour les jeunes ayant une déficience intellectuelle ont des effets positifs, moralement bien sûr, mais aussi à l’école et en famille. Et tout le monde peut participer pour cette édition des Special Olympics puisque des volontaires sont recherchés, mais aussi des personnes issues du corps médical. Il suffit d’envoyer un courriel à emmanuel.fouarge@skynet.be ou volunteers@specialolympics.be. “S’il y a des candidats, même trois jours avant, on les accueille. Nous ne sommes pas en surnombre.”

L’ambiance est au rendez-vous, les performances aussi, des athlètes comme des personnes issues du corps médical et des volontaires. “Ce sont les meilleurs de Belgique. Il y aura à peu près 800 personnes pour le week-end de l’Ascension.”

Les Special Olympics, ce n’est pas qu’un week-end ; des événements sont organisés toute l’année et touchent 20 000 athlètes, aidés par 11 000 volontaires. Un beau projet soutenu à son démarrage par… le roi Baudouin, qui avait aidé les précurseurs à monter le projet. Et la famille royale est toujours impliquée. “Le Prince Laurent vient quasiment toujours, conclut le docteur Emmanuel Fouarge. La princesse Astrid et le prince Lorenz viennent aussi. Ils sont présents à l’ouverture et font un tour de deux heures avec les enfants.”