Les animaux souffrent aussi de la crise: les abandons n’ont jamais été aussi nombreux !

La vague d’adoption générée par les confinements est bel et bien terminée. La tendance s’inverse maintenant depuis quelques mois et ne semble pas vouloir s’arrêter. Entre la crise énergétique et l’augmentation du coût de la vie, beaucoup de propriétaires ne sont plus capables de subvenir aux besoins de leurs animaux. Il faut dire que les produits alimentaires animaliers n’ont pas échappé à l’inflation, tout comme les soins vétérinaires. Croquettes, pâtés, litière… ces produits ont connu une augmentation de 13,5 % l’année dernière.