Sur base d'un milliard d'images collectées sur les réseaux sociaux, les IA Dall-E 2, Stable Diffusion et Midjourney ont pu calculer et former la représentation du corps parfait. En voici quelques exemples :

La perfection humaine selon l'IA ©The Bulimia Project

Environ 40% des images présentaient un type de corps irréaliste. C'est d'ailleurs un peu plus le cas chez les hommes que chez les femmes. L'IA "Midjourney" a donné les résultats les plus éloignés de la réalité. “Les femmes étaient toutes petites. Quant aux hommes, ils ressemblaient tous à des versions photoshopées de bodybuilders”. Cette tendance de corps irréalistes est sans doute due aux nombreuses photos retouchées sur les réseaux sociaux.

Les résultats obtenus par les IA ont été mises en commun pour arriver à cette répartition : 37% des femmes avaient les cheveux blonds et 30% les yeux bruns. Du côté des hommes, 67% avaient les cheveux bruns et 23% les yeux bruns. 47% des hommes avaient également une pilosité faciale. Pour ce qui est de la pigmentation de la peau, 53% des femmes et 63% des hommes avaient ce qu'on appelle un "teint olive", qu'on pourrait assimiler à bronzé.

La perfection humaine selon l'IA ©The Bulimia Project

