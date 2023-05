Le record du monde du plus grand nombre de pays en un jour était détenu par l'Italien Valerio Boni jusqu'à l'année dernière. Celui-ci avait parcouru 11 pays en moins de 24 heures. Thierry Sarasyn a battu ce record une première fois l'an passé en visitant 13 pays en une journée.

"L'objectif était de visiter 14 pays, mais lorsque je suis entré en Belgique en moins de 20 heures, j'ai réalisé qu'il était possible de visiter 15 pays", a déclaré M. Sarasyn. Un an plus tard, c'est désormais chose faite.

Sur une Kawasaki Versys 1000, il a successivement coché sur son carnet de route la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique et enfin les Pays-Bas.