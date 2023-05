Les hommes aussi ont leurs “règles”: qu’est-ce que le syndrôme du mâle irritable?

Des symptômes similaires aux femmes

Comme son nom l’indique, le syndrome du mâle irritable se traduit essentiellement par un état comportemental d’irritabilité, de nervosité, de stress voire de dépression ou d’agressivité pour certains hommes. Plus leur testostérone diminue et plus les sautes d’humeur sont fréquentes. Une réalité pour beaucoup d’hommes bien que le syndrome ne soit pas reconnu en tant que tel dans la communauté scientifique.

D'autres symptômes peuvent se manifester comme des difficultés de concentration, des troubles du sommeil ou une baisse de l'énergie. Par ailleurs, les hommes peuvent aussi être confrontés à une diminution de la libido ou un dysfonctionnement érectile.

Les causes du SMI

Le docteur et sexologue américain Jed Diamond a théorisé ce syndrome et en a identifié plusieurs causes possibles. La première cause serait simplement hormonale et viendrait d'une diminution de la testostérone. L'alimentation, quant à elle, pourrait influencer la chimie du cerveau lorsqu'elle contient, par exemple, trop de protéines ou qu'au contraire, elle ne contient pas assez de glucides sains. La perte de poids jouerait un rôle positif puisqu'elle maintient le taux de testostérone vers le haut. Un troisième facteur important se caractérise par le stress chronique qui a tendance à rendre les hommes plus irritables et colériques, sans qu'ils n'en comprennent les raisons.

Certains facteurs associés au SMI résulteraient donc d’habitude de vie ou de stress.

La crise de la quarantaine

Alors que certains l’associent au syndrome prémenstruel, d’autres effectuent un lien entre le SMI et la ménopause. En effet, 50 % des hommes de plus de 45 ans seraient impactés par ce syndrome. La quarantaine correspond à une période de remise en cause de son identité personnelle, mais aussi de l’identité masculine chez certains hommes.