Arnaque sentimentale : attention à ces mails vous proposant de rencontrer des Ukrainiennes célibataires

”Soyez sympa avec elles pour qu’elles tombent amoureuses de vous”, est-il écrit sous des photos de jeunes femmes. Le message contient plusieurs liens “cachés” (des boutons sur lesquels il faut cliquer, des liens hypertextes, etc) et c’est là que les escrocs se cachent : “Si vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigé(e) vers un site Internet frauduleux. Ensuite, il vous est demandé de renseigner des informations personnelles, professionnelles et/ou bancaires”, explique Safeonweb. Dans le cas où vous ouvrez les liens, il se peut également que les fraudeurs installent un virus sur votre appareil ou un cheval de Troie pour accéder à ce qu’il contient.

Safeonweb alerte sur une arnaque sentimentale par mail ©Safeonweb

Plus de 2500 mails concernant cette arnaque séduction ont déjà été transmis à Safeonweb. Si vous recevez ce genre de message, n’ouvrez pas les liens ni les pièces jointes et signalez-le également à la plateforme via l’adresse suivante : suspect@safeonweb.be.