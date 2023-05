"J'ai des infos sur vous, votre famille et vos déplacements, et je remplirai ma mission sans faillir": gare à l'arnaque du tueur à gages !

Les tentatives d'escroquerie fleurissent dans nos messageries électroniques et, récemment, un mail bien plus agressif a fait son apparition. Un escroc se faisant passer pour un tueur à gages vous contacte au hasard et vous menace dans le but que vous lui versiez une certaine somme d'argent : "Le message parait très menaçant et peut effrayer les gens", détaille Safe On Web. Ce type d'arnaque vise à instaurer la peur afin que vous transfériez l'argent sans aide de la part de vos proches ou de la police et sans information supplémentaire.