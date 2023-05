Festivals 2023 : la saison démarre, les plaintes des riverains concernant le bruit aussi

Des règles strictes concernant le bruit

Les organisateurs n’ont pas intérêt à négliger certains points : “Nous sommes soumis à des règles super strictes, tant au niveau des décibels que des horaires. Le jeudi, la musique doit s’arrêter à 00h00. Le vendredi et le samedi, à 01h00 et le dimanche, c’est de nouveau 00h00. Le niveau sonore, lui, est limité à 102 décibels sur 15 minutes”, rapporte Debby Wilmsen, porte-parole de Tomorrowland. Elle explique également que “même si le niveau sonore est un élément très important du festival, il est tout aussi essentiel de suivre les normes réglementaires sur les décibels dans l’intérêt des visiteurs et des voisins.”

L’année dernière, le festival de Dour et Les Ardentes ont été particulièrement pris à parti par les riverains alors que Tomorrowland a relevé un nombre de plaintes relativement bas. Le festival de musique électronique reçoit “davantage de plaintes en ce qui concerne la mobilité pendant le festival que sur la pollution sonore due à la musique”, indique Debby Wilmsen, la porte-parole de l’événement. “Cependant, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du bruit causé par les transports ou les groupes électrogènes…” A Tomorrowland, les DJs n’exercent aucune influence sur la gestion du son lors de l’événement. “En effet, l’événement a sa propre régie son, installée face à la scène (Front of House), qui dirige l’intensité et la qualité du son tout au long du festival. Les DJs ne peuvent donc pas modifier le son prédéfini par les équipes de Tomorrowland. Les techniciens de chaque artiste signent d’ailleurs un contrat au préalable par lequel ils acceptent les conditions sonores du festival”, nous explique Debby Wilmsen.

Denis Gerardy, directeur de la programmation des Solidarités, est catégorique : “Nous n’avons reçu aucune plainte en 2022 dans la mesure où nous arrêtons les concerts à une heure décente, que nous respectons à la lettre le décret sur la limitation des décibels et que nos sociétés techniques font un travail préalable pour orienter la sortie du son de manière à gêner un minimum les riverains proches. D’autant plus que certains de nos festivaliers sont des enfants accompagnés de leurs parents.”

Deux festivals bruxellois bénéficient d’une dérogation

Dans la capitale, deux festivals ne seront pas soumis aux normes de bruit a indiqué ce lundi le bourgmestre de la ville, Philippe Close. En effet, le Core Festival, qui inaugure la saison des festivals en région bruxelloise ces 27 et 28 mai, ne devra pas respecter les règles en matière de nuisances sonores. Couleur Café, qui a lieu un mois plus tard, s’est vu octroyer la même chance.

Le Core Festival et Couleur Café bénéficient d'une dérogation aux normes de bruit ©BELGA

Philippe Close a souligné qu’en accordant cette dérogation, il n’avait rien commis d’illégal et qu’une réunion entre la Ville, les organisateurs du Core Festival et les riverains s’était tenue récemment.

Vincent Bourgeois, qui habite à 250 mètres du festival, était présent lors de cette rencontre : “Pour l’aspect bruit, ils ne peuvent apparemment rien faire. Les gens viennent des quatre coins du monde et c’est difficile d’imposer des limites sonores.” Le Bruxellois affirme tout de même qu’une présence policière devrait faire en sorte que la musique soit arrêtée à 1h du matin. “La police sera là mais ils sont copains avec les organisateurs. L’année dernière, malgré les agents sur place, la musique avait continué encore longtemps”, s’agace-t-il.

”La maison vibre”, chaque année Vincent et sa famille sont confrontés à des vibrations au sein de leur foyer. “Ce qu’on entend le plus, ce sont les basses. C’est vraiment exagéré”, confie-t-il. Pourtant, les plaintes des riverains n’ont pas toujours été aussi fréquentes : “J’habite ici depuis 1982. Aujourd’hui, des événements sont organisés quasiment chaque semaine mais ça n’a pas toujours été aussi répétitif.”

Vincent et les autres riverains espèrent qu’ils se feront entendre avant les prochaines éditions.