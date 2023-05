Un Erasmus dans le monde du sport

Un partage d’expériences

Les activités peuvent prendre la forme de partenariats de coopération ou même d'événements sportifs européens et nationaux. Concrètement, ils se doivent de valoriser la dimension européenne du sport en faisant la promotion de sa pratique et des valeurs qu'il véhicule, notamment la promotion de l'activité physique et d'un mode de vie sain et respectueux de l'environnement, des relations interpersonnelles et de l'inclusion sociale, etc. "C'est un projet financé par l'Europe et qui est ouvert aussi bien aux entraîneurs qu'aux sportifs, explique Vinod Argüeso, responsable de l'Espace d'Infos Mobilité du Bij (bureau international jeunesse) et qui assure le suivi de la mobilité des entraîneurs et personnel sportifs dans le cadre du projet Erasmus + Sport-Mobilité. Le programme a été lancé cette année et il va se poursuivre dès la rentrée scolaire prochaine, c'est un projet très intéressant pour notre pays, notamment pour aller découvrir et apprendre les bonnes pratiques à l'étranger".

Ce dernier cherche par exemple à développer le partage d'expériences dans le domaine sportif, entre collectivités locales européennes. "Dans le cadre de ce programme, il s'agit de séjours à court et moyen terme, qui peuvent en général durer entre 14 et 65 jours, précise-t-il. On ne parle pas ici d'un Erasmus classique étant donné que ce sont des échanges qui ont lieu en dehors des périodes scolaires. Au niveau des profils, ils sont très variés, on voit des jeunes en sport étude, des entraîneurs, des sportifs qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences à l'étranger ou même des personnes qui veulent ouvrir une asbl, le panel est vraiment très large".