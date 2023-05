Louis Michel et "ses fils à maman", Charles et Mathieu : “Quand on ramasse des insultes, oui, c’est très difficile à vivre ”

“Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme”. La citation est gravée en haut de la porte d’entrée du bureau de Louis Michel. Le décor est planté. Sa carrière, il y a d’ailleurs mis fin pour elle.

“Par reconnaissance et affection pour tous les sacrifices qu’elle a dû faire et pour son soutien et son abnégation”, nous confie le ministre d’État, figure emblématique du Mouvement Réformateur, qui pour la DH, a accepté de se confier longuement sur la politique, le MR, l’avenir de la Belgique, sa nouvelle vie et ce qu’il pense vraiment des attaques sur ses fils, Charles et Mathieu Michel.

Entretien.

VOUS AVEZ MIS FIN À VOTRE CARRIÈRE EN 2019 APRÈS PLUS DE 45 ANS DE MANDATS POLITIQUES. PAS DE REGRETS ?

“Je l’ai fait pour mon épouse. Elle a dû gérer, pour ainsi dire seule, le côté domestique et l’éducation des enfants. Elle méritait que je puisse lui rendre ce que la politique lui avait pris”.

ON DIT SOUVENT QUE VOUS TIREZ LES FICELLES EN COULISSES, EST-CE ENCORE LE CAS ?

“Non ! D’ailleurs, je ne l’ai jamais fait. J’ai toujours fait des choix de confiance et de partenariat loyal. Deux personnes ont vraiment inspiré mon engagement politique. Le premier est Jean Gol, qui m’a convaincu de l’importance de la culture, de la vérité dans le discours politique et de la rigueur. C’est important pour une personne avec un tempérament comment le mien qui peut parfois se laisser emporter émotionnellement. Le second est Richard Miller. Il m’a convaincu de l’importance de la dimension philosophique dans la pensée politique. Il reste aujourd’hui l’un de mes amis les plus proches.

VOUS NE REGRETTEZ PAS DE VOUS ÊTRE PARFOIS LAISSÉ EMPORTER JUSTEMENT ?

Non. C’est important d’être sincère. Et les gens aiment les personnalités politiques qui parlent franchement, qui disent des choses qui ne correspondent pas nécessairement à la pensée unique. Quand j’ai exprimé avec colère ma totale désapprobation de voir un parti d’extrême droite fachisant entrer dans un gouvernement d’un pays européen, ce fut plus fort que moi parce que je sensais instinctivement une banalisation de l’extrême droite. J’avais vu juste. À l’époque déjà, nous vivions en Belgique ces dangers avec le Vlaamse Blok.

LA GÉNÉRATION POLITIQUE ACTUELLE EST-ELLE AUTHENTIQUE SELON VOUS ?

De nouveaux facteurs compliquent le devoir de sincérité et de liberté d’opinion des politiques actuels. Les réseaux sociaux jouent aujourd’hui trop souvent le rôle de justice populaire. Le respect de la présomption d’innocence est aussi parfois fragilisé. C’est pourquoi il est important que ce principe soit scrupuleusement respecté par tous les acteurs de la démocratie. On dézingue directement. On n’a plus le droit de tester des idées en politique. Il est sain me semble-t-il que les politiques puissent lancer des propositions pour sonder la réaction des citoyens. Mais sur les réseaux aujourd’hui, vous êtes immédiatement attaqués.

VOUS PARLEZ DE POLITIQUES DÉZINGUÉS, GEORGES-LOUIS BOUCHEZ L’A ÉTÉ RÉCEMMENT SUITE À SA PARTICIPATION À UNE ÉMISSION FLAMANDE TÉLÉRÉALITÉ. QUE PENSEZ-VOUS DE CETTE AFFAIRE ?

Je n’en pense pas grande chose. Moi, je ne l’aurais pas fait mais je ne suis pas Georges-Louis Bouchez. Il faut accepter de considérer que les politiques sont des êtres humains normaux. Nous ne sommes pas différents. On demande aux politiques d’être des surhommes, des surfemmes. La nature humaine du politique est la même que celui du citoyen. Je ne porte pas de jugement sur ce que Georges-Louis Bouchez a fait. C’est une décision prise à titre privée. Je ne l’aurais évidemment pas fait mais je n’ai pas son profil non plus. Il m’est cependant arrivé aussi de montrer des faiblesses.”

MONTRER SES FAIBLESSES, CELA PEUT FAIRE PERDRE DES VOIX ?

Un élément qui fragilise de mon point de vue la liberté d’opinion, c’est le moralisme que certains partis pratiquent. Je respecte le courant Ecolo, j’ai toujours eu les meilleurs rapports avec des collègues comme Isabelle Durant, Jean-Michel Javaux, Jacky Morael, Magda Aelvoet, qui ont apporté des éléments importants dans le débat politique sans la radicalisation et les aprioris de certains responsables de ce mouvement aujourd’hui qui fragilisent nos libertés.

VOUS PARLEZ DES ATTAQUES D’ECOLO, ET DES CRITIQUES JUSTEMENT, VOS DEUX FILS EN ONT SUBI RÉCEMMENT. ON VA D’ABORD PARLER DE MATHIEU. ON A VU QU’IL EST ALLÉ EN FLANDRE OÙ IL A MONTRÉ SES EFFORTS EN NÉERLANDAIS… QUE PENSEZ-VOUS DE CES ATTAQUES ?

Je suis son père donc c’est extrêmement douloureux. On assume mais dans le cas de Mathieu, au moment où il a subi le plus d’attaques, on venait d’apprendre que ma femme avait un cancer. Donc sa maman était en danger. Elle a dû lire toutes ces horreurs. Nous, nous connaissons Mathieu. Nous savons qu’il est le contraire de tout cela. C’est extrêmement difficile à vivre. Quand il est devenu secrétaire d’État, je n’y étais pour rien. Charles non plus. Nous avons été les premiers surpris. C’est un choix de Georges-Louis. Quand on voit le travail qu’il réalise aujourd’hui, le choix était plutôt bon.

LE FILS À PAPA, ÇA VOUS FAIT MAL CETTE PHRASE ?

Ils sont surtout les fils à leur maman. Charles a hérité de sa rigueur et de sa sensibilité. Et Mathieu de son empathie et de sa bienveillance. Quand Charles est devenu Premier ministre, on a été traités de collabos. Mon grand-père paternel est mort d’une blessure qu’on lui a infligé dans un camp allemand ! Mon propre père pendant sa détention dans un camp également a dû à son retour apprendre la mort de sa première épouse et de sa petite fille. Et on doit ramasser ce type d’insultes dans la gueule ! Oui, c’est dur à vivre. Mais c’est comme cela maintenant, il n’y a plus de respect. Moi, j’ai des amitiés dans d’autres partis pourtant. Y a des gens que j’apprécie, comme Dermagne aujourd’hui. Un homme que j’adore comme André Flahaut. C’est un type avec qui j’ai bâti des choses, en toute loyauté. Ensemble, on a eu la capacité de voir l’intérêt collectif. On se parlait facilement avec des gens comme Busquin, Nothomb, Brotchi, Maystadt, Daniel Ducarme. Gérard Deprez est devenu un ami avec qui je m’entretiens souvent aujourd’hui. Mon fils Charles avait l’habitude d’échanger avec lui aussi notamment lorsqu’il était président du parti puis Premier ministre.

LE MR EST UNE CIBLE FACILE ?

C’est facile de dire qu’on défend les riches. Non, on défend les gens qui travaillent. Notre ADN est effectivement de soutenir ceux qui utilisent leurs libertés pour travailler, pour créer de la richesse, pour assurer aussi une solidarité décente. Il faut ramener les gens vers le travail. Pour moi, issu d’un milieu peu favorisé, le travail était le seul moyen de m’intégrer dans la société et d’assumer une vie autonome.

ON A PARLÉ DE MATHIEU, ET MICHEL, EST-IL L’HOMME À ABATTRE AU NIVEAU EUROPÉEN ?

Il a un statut politique et moral qui est important dans la communauté internationale. Moi, je suis assez fier de ce qu’il fait. J’ai parfois le sentiment que ce statut positif dérange.

QUAND ON DIT QUE C’EST UN DÉPENSIER SANS LIMITE, COMMENT LE DÉFENDEZ-VOUS ?

C’est la chose la plus honteuse que j’ai entendue. Il est d’une intégrité, d’une précision, vous ne pouvez pas imaginer. C’est totalement injuste. Ce n’est pas quelqu’un qui profite de son statut, c’est quelqu’un qui est obsédé par son travail. C’est un perfectionniste, c’est un des gros problèmes de Charles. Il ne laisse rien au hasard. Celui qui connaît le fonctionnement des institutions sait très bien que ce n’est pas le président du Conseil qui gère lui-même la logistique de déplacements, etc. Il fait tout pour faire exister l’Europe. J’ai lu qu’on lui demandait de faire preuve d’un peu plus de modestie. Mais on ne demande pas à un président du Conseil de ne pas exister. Son rôle, c’est de porter l’Europe sur le plan mondial.

Louis Michel et son épouse Martine ©D.R.

LES ÉLECTIONS APPROCHENT, VOYEZ-VOUS BOUCHEZ PREMIER MINISTRE ? GEORGES-LOUIS TEND LA MAIN À LA N-VA…

Tout cela va dépendre des alliances qu’on pourra nouer. Moi, je n’ai jamais entendu qu’il ne voulait plus d’une Vivaldi. Il a exprimé des préférences pour des raisons de contenu programmatique socio-économique.

DE WEVER A OUVERT LA PORTE À UNE ÉVENTUELLE COALITION AVEC LE VLAAMS BELANG.

De Wever est un jongleur. Il n’a aucun intérêt à prendre ce risque-là. C’est une stratégie. Je pense que De Wever est plus subtile que cela.

MAGNETTE ET DE WEVER SEMBLENT PLUS PROCHES QUE JAMAIS…

Bien entendu ! L’un des problèmes, cela va être en réalité le positionnement de Conner Rousseau qui semble s’éloigner de plus en plus du PS sur le fond. Le MR est le seul parti qui peut empêcher la ruine, la faillite et la désolation de la Wallonie. Si on accepte le confédéralisme, sans même aller aussi loin que ce que demande la N-VA, c’est la fin de la solidarité interpersonnelle. Cela veut dire que les Wallons vont payer leur sécurité sociale. Où va-t-on trouver ces milliards ? Dans les forces vives, c’est-à-dire la classe moyenne et tous les travailleurs. Et cela, c’est inacceptable pour nous.

VOUS NE VOULEZ PLUS VOUS PRÉSENTER MAIS VOUS ÊTES POURTANT ENCORE ACTIF… QU’EST-CE QUE LES GENS VOUS DEMANDENT ?

J’ai de multiples courriers, les gens viennent chez moi… Ils me demandent toutes sortes de choses, des conseils et même de rédiger des candidatures. Y a des gens qui me demandent de vérifier les calculs de leur pension. Jusqu’il y a quelques années, je recevais tous les samedis 50 personnes dans ce bureau. Le citoyen avait ce rapport de proximité avec son parlementaire.

LES POLITIQUES SONT TROP DISTANTS AUJOURD’HUI ?

Oui, les politiques n’ont plus que rarement ce rapport de proximité avec les citoyens parce qu’on a culpabilisé ce rapport. Ils n’ont donc plus l’opportunité d’écouter les gens, leurs souffrances et leurs espoirs. Il y a sans doute eu des abus mais ce rapport est pourtant enrichissant pour la démocratie. Le politique est devenu impuissant parce qu’il a peur d’être attaqué. Les politiques sont trop prudents aujourd’hui, oui, trop lisses.

COMMENT OCCUPEZ-VOUS VOTRE TEMPS LIBRE ?

Là, j’ai un problème au pied mais sinon je joue au golf. Je ne suis pas un bon joueur mais j’adore. Je lis beaucoup. Je m’occupe de mes petits enfants. Je vais chercher mes petits enfants à l’école le mercredi et ils aiment bien manger les pâtes de Mamine.

VOS PETITS ENFANTS S’ENGAGERONT EN POLITIQUE AUSSI ?

Si je vis toujours, probablement (rires). Non, je serai mort d’ici là. Non, je ne les pousserai pas en tout cas. Si les ministres intelligents avaient utilisé l’énergie et le travail qu’ils ont mis dans leur parcours politique au profit du privé, ces gens seraient vraiment riches.

LA POLITIQUE, ÇA NE REND PAS RICHE ?

Je ne vais pas me plaindre, ce serait indécent. Mais il est certain aussi que d’autres métiers rapportent bien plus d’argent, avec bien moins de contraintes et de critiques.