“Je vais devoir partir en vacances sans mon compagnon” : les effets collatéraux du nouveau calendrier scolaire

Sibel, jeune maman divorcée, va devoir renoncer à partir en vacances avec son nouveau compagnon. "Je suis maman divorcée et j'ai mes enfants les deux premières semaines de juillet et août une année sur deux et l'autre année les deux dernières semaines. Le nouveau calendrier nous impacte beaucoup car ce n'est vraiment pas évident de s'organiser avec l'autre parent. De plus j'ai refait ma vie et mon compagnon a ses enfants dans l'enseignement néerlandais donc que ce soit au début ou à la fin des vacances, on a des difficultés pour nous organiser et trouver une date commune qui arrange tout le monde à cause", explique-t-elle. Résultat ? Les deux amoureux vont devoir opter pour des vacances séparées. "Nous devons par moments nous passer des vacances communes et partir chacun séparément avec ses enfants. La vie est déjà assez compliquée pour nous les parents séparés qui ne pouvons que compter sur nous pour l'organisation des vacances.", soupire-t-elle.

Même problème pour Astrid, maman de trois enfants. "Nous sommes une famille recomposée avec trois enfants de chaque côté dont trois sont scolarisés à Bruxelles : un en néerlandais à Bruxelles et deux en français à Bruxelles également. Les trois autres enfants vont à l'école à Knokke, en Néerlandais. Résultat ? Nous n'avons plus de vacances possibles en famille. Nous ne pouvons même plus partir le premier et juillet ou simplement être ensemble en vacances", déplore-t-elle.