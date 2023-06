La dernière humeur: le bruit, c’est comme les enfants…

À lire aussi

Si les voisins bruyants que nous sommes tous par moments ignorent ou sous-estiment en général l’étendue des nuisances qu’ils infligent à leur voisinage, ils ne sont pas les seuls à blâmer.

Le bruit est si omniprésent qu’on ne le remarque plus : les rames de métro, les engins de chantier, les moteurs thermiques et le ballet des avions ont intégré nos paysages visuels et sonores. Mais il suffit d’un moment de fatigue ou d’irritabilité marquée pour qu’ils nous sautent à nouveau aux oreilles et nous paraissent subitement insupportables. Car oui, les bruits, en plus de nous taper sur le système et de ruiner l’entente entre voisins sont aussi un danger public. Ils constituent d’ailleurs la deuxième cause de mortalité liée à l’environnement.

Hé oui, le vacarme est vicieux, il sait se faire oublier alors qu’il mériterait qu’on lui accorde toute notre attention au même titre que les autres sources de pollution qui nous entourent.