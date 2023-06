Soins de santé : la crise sans fin

Si la pandémie de Covid-19 est un lointain souvenir pour la plupart d’entre nous, les conséquences de cette crise sans précédent pèsent encore et toujours sur le secteur des soins de santé. Entre la pénurie de personnel qui s’est aggravé, la fermeture de lits hospitaliers et de maisons de repos, les listes d’attente qui ne cessent de s’allonger et les conditions de travail qui ne s’améliorent pas sur le terrain, la qualité de nos soins de santé est mise en péril.