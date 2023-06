“Les journées se rallongent, les tenues raccourcissent”: des élèves rappelés à l'ordre pour leur tenue estivale, sujet brûlant dans nos écoles

"Si les journées s'allongent, certaines tenues ont tendance à se raccourcir", observe ainsi un établissement bruxellois dans un courrier adressé à ses élèves et à leurs parents, leur demandant d'adopter des tenues de travail classiques, se différenciant clairement des tenues de loisirs réservées au week-end. Dans le viseur : les shorts, mini-jupes, sous-vêtements visibles, les tongs et les couvre-chef.

La problématique des tenues vestimentaires à l’école est un sujet brûlant et récurrent. "Elles peuvent faire l’objet de malentendus, de tensions ou même de conflits au détriment du climat scolaire, mais aussi du bien-être et de l’épanouissement des élèves", observe l'UFAPEC (Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique)

La Fédération Wallonie-Bruxelles ne réglemente pas les tenues vestimentaires des élèves. Il revient aux établissements de statuer sur la question et d'inscrire les règles dans leur règlement d'ordre intérieur. Cela ne signifie pas pour autant que les écoles peuvent faire ce qu'elles veulent. En janvier dernier, un guide pour l’élaboration du règlement d’ordre intérieur a été transmis aux écoles sous la forme d'une circulaire.

“Les polémiques à ce sujet attisent les réactions mais ne posent pas toujours les bonnes questions. C’est ce que j’ai exprimé aux élèves : il ne s’agit pas tant de savoir quelle tenue est préconisée ou non, mais bien davantage comment une règle éventuelle est formulée, comment elle est expliquée et communiquée aux élèves, ou encore comment est conçue et appliquée la sanction qui lui serait associée ; enfin, il s’agit aussi de savoir dans quelle mesure cette règle peut ou non faire l’objet d’une discussion avec les élèves”, y note la ministre de l’Éducation Caroline Désir.

Selon l’UFAPEC, la participation des élèves à l’élaboration des règlements d’ordre intérieur est en effet essentielle pour éviter les conflits et les malentendus. “Les règles en matière de vêtements doivent y être indiquées de manière explicite. Parler d’une jupe trop courte ou de tenue correcte est contre-productif car chacun a sa propre vision”, estime Bernard Hubien, porte-parole de l’association.