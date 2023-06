Enfants hypersensibles (ou HP): confiance et astuces "neuro", voici ce dont ils ont besoin pour s’épanouir

Entre son ressenti de femme hyper et maman d’un petit hyper aussi, sa profession de psychologue spécialisée neuro (échange entre le cerveau et le corps via le système nerveux et endocrinien) et sa capacité à expliquer ce qui est difficile, Cathy Assenheim a sorti un livre qui lui tient à coeur. Avec une approche positive et constructive pour les adultes comme les enfants. Chaque cas de figure (Troubles du sommeil, soucis d’adaptation, gestion émotionnelle compliquée, hyperactivité et difficultés d’attention, problèmes d’anxiété…) est étayé d’explications scientifiques claires et d’une "boîte à outils". Chaque chapitre est accompagné de feuillets imagés aux mots simples et précis qui leur permettent eux aussi de comprendre leur différence et de s’y adapter avec une gestion émotionnelle du stress qui les fera descendre dans les tours.

Car, oui, même si on est bien plus habitués aux acronymes HP, HS, HPI, TDA/H, "Beaucoup de choses circulent… et pas toujours vraies, dans une vision encore trop souvent uniquement psychologique et réduite à une liste de traits. Sans parler du culte de l'intelligence et de la mode des tests de QI. Ou de l'association encore trop courante de l'hypersensibilité à une faiblesse de caractère !"

Il n'y a pas de test officiel à télécharger du web, avertit Cathy Assenheim. "Un professionnel peut établir un diagnostic en croisant des tests normalisés par âge et par sexe établis sur une cohorte considérable. Les enfants hypersensibles (on dit parfois ultrasensibles) ont tous en commun une sensibilité marquée, une réactivité importante à leur environnement car le cerveau droit est davantage sollicité, de même que les neurones miroir, qui développent l'empathie. Ils sont aussi très créatifs. Chacun ayant des fonctionnements qui leur sont propres, selon leurs spécificités cérébrales. Je m'intéresse depuis des années à la cause (le fonctionnement cérébral) plutôt qu'à des schémas psychologiques. Une approche sensorielle qui permet de développer toute une série de moyens pour que l'enfant utilise ses forces et contrôle ses faiblesses".

Rien à traiter ou guérir ! Juste à donner confiance en soi et des solutions neuro faciles et utiles. De quoi aider aussi son enfant à l'école, car le corps enseignant est encore démuni face à ces élèves plus ou moins "différents" et de plus en plus nombreux : "40 % d'une classe est neuro-atypique d'une manière ou d'une autre".