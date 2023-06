Voici BeeZen, l’arme fatale contre les frelons asiatiques

Il y a un peu plus de 7 ans, un nid de frelons asiatiques était pour la première fois découvert en Wallonie, dans l’entité de Brunehaut. Encore marginal à l’époque, cette espèce, qui se distingue du frelon européen par une taille plus petite, un corps plus sombre et une plus grande agressivité envers les abeilles, est désormais considérée comme invasive en Belgique.