Franck Vandenbroucke veut supprimer les certificats d’incapacité de travail de moins de quatre jours

Début avril, les partis écologistes ont déposé une proposition de loi à la Chambre visant à étendre ce congé de maladie sans certificat médical à trois jours (maximum), et pas plus de trois fois par an. Les verts proposent également d’étendre ce dispositif aux PME et à la fonction publique.

Du temps pour les patients souffrant de graves problèmes

Dans la foulée, les députés Kristof Calvo (Groen) et Wim Van der Donckt (N-VA) ont interrogé par écrit le ministre fédéral de la Santé publique et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit) afin de connaître sa position sur une éventuelle extension.

La réponse du ministre vient de tomber. Elle est très claire. “Je suis favorable à l’abolition structurelle de certificats médicaux de courte durée (dans ce cas, jusqu’à trois jours), bien entendu avec une évaluation appropriée”, écrit Frank Vandenbroucke. “Je soutiens la demande de nos médecins généralistes, argumente le ministre socialiste. La décision déjà prise d’interdire aux grandes entreprises de demander un certificat médical pour un jour de maladie (maximum trois fois par an) est un premier pas, mais insuffisant. Les médecins généralistes relèvent que la plupart des personnes ne guérissent pas d’un virus en un jour et doivent de ce fait encore se rendre chez leur médecin généraliste pour obtenir un certificat médical. Le temps qu’un généraliste consacre à cela pourrait être utilisé à meilleur escient, par exemple pour les personnes souffrant de graves problèmes de santé qui ont besoin d’un suivi approprié dès le premier jour.”

Un certificat médical automatique

Le ministre de la Santé ajoute que lui et le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) préconisent en outre “un outil numérique d’autoévaluation et d’attestation jusqu’à trois jours, similaire à l’outil d’auto-évaluation pour les tests Covid-19. Les travailleurs qui ne se sentent pas bien pourraient compléter numériquement un questionnaire médical protocolé, avec un algorithme indiquant s’ils doivent ou non rester chez eux, s’ils peuvent ou non travailler à domicile, ou s’il est préférable de consulter leur médecin généraliste. En fonction du résultat, un certificat médical de courte durée pourrait être généré automatiquement. L’utilisation de cet outil pourrait par exemple, être activée pendant les périodes de fortes infections virales.”

Sollicités pour avis sur ces deux mesures, les syndicats et les employeurs, réunis au Conseil national du travail, se montrent réticents, admet le ministre. “Ils veulent d’abord attendre l’évaluation de la récente suppression du certificat médical d’un jour (chez les grands employeurs, et ce trois fois par an).” M. Vandenbroucke souligne qu’une évaluation qualitative et quantitative est prévue, qui permettra notamment d’analyser l’impact sur le nombre d’absences de courte durée et sur les modèles et tendances en matière d’absences de courte durée du point de vue de l’employeur et du travailleur. De même, du point de vue des médecins, l’évolution du nombre de consultations, l’impact sur la charge de travail et la satisfaction générale seront examinés. L’analyse est attendue pour l’automne. Le gouvernement verra ensuite s’il y a lieu d’adapter le système actuel.

Une augmentation des absences d’un seul jour

Une première analyse, réalisée par le seul secrétariat social Acerta, sur la base des données de 260 000 travailleurs, montre que les absences de courte durée au travail (moins d’un mois) au cours des trois derniers mois ont diminué de 5 % par rapport à l’année précédente mais que, ces derniers mois, un plus grand nombre de travailleurs ont été malades pendant exactement une journée. “Mais nous avons également entendu les employeurs critiquer ces chiffres”, nuance Frank Vandenbroucke. “Nous sommes donc prudemment positifs, car il ne s’agit encore que d’un trimestre et d’une source.”

Dans la majorité fédérale, tout le monde ne partage cependant pas l’enthousiasme des vice-Premiers socialistes pour une extension du congé de maladie sans certificat médical.

L’Union des classes moyennes s’est également montrée très critique sur cette idée. Frank Vandenbroucke et Pierre-Yves Dermagne vont devoir se montrer convaincants.