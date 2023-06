Gare aux secousses : voici pourquoi les turbulences seront plus nombreuses en avion cet été

Un phénomène qui risque de s’accentuer, selon les chercheurs britanniques. Prenons un exemple concret : aujourd’hui quand on fait Paris-New York, on subit en moyenne dix minutes de turbulence. Dans quelques décennies, autour de 2050, ce sera plutôt de l’ordre de 30 minutes.

Elles pourraient tripler dans les 10 ans à venir

"La hausse globale des températures déclenche en effet plus d'instabilité dans la haute atmosphère et cette tendance va continuer à s'aggraver", pointe du doigt le rapport.

Concrètement, l’analyse sur cette période de 40 ans a permis de démontrer que les turbulences globales ont augmenté de 17 % au-dessus de l’océan Atlantique Nord, les turbulences sévères de 55 %, et les turbulences modérées de 37 %. L’océan Atlantique Nord est en effet l’une des zones les plus fréquentées du monde par les vols commerciaux. D’après les auteurs de l’étude, les fortes turbulences pourraient même doubler, voire tripler dans les décennies à venir.

"L'augmentation globale des températures provoque des modifications du jet-stream, un puissant courant de haute altitude. La trajectoire des courants devient ainsi plus sinueuse et plus chaotique, renforçant ainsi la turbulence aérodynamique", expliquent les chercheurs. De plus, ils insistent également sur l'importance du secteur de l'aviation à adopter ses méthodes pour contrer au mieux tous ces changements.