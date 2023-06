Octroi de visa au maire de Téhéran: "Cette affaire est un alibi pour faire sauter le gouvernement"

Ce jeudi sur LN24, les invités et chroniqueurs de l'émission Il faut qu'on parle ont abordé les fortes pluies et orages qui se sont abattus sur la Belgique. Vanessa Cavaliere, experte météo sur LN24, a donné les prévisions pour les heures et jours à venir, et expliqué en quoi les précipitations actuelles sont exceptionnelles. Éric Labourdette, délégué permanent SLFP, a fait le bilan de la préparation des secours dans ce genre de situation. "Notre pays va de plus en plus être victime des sursauts de la nature. Et ça exige de la préparation", a notamment déclaré Alexis Carantonis, rédacteur en chef de dhnet.be, au cours du débat.