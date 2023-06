L’université de Leeds a en effet mené une étude qui a montré que près d’un tiers des télétravailleurs en Angleterre ne vivaient pas dans un espace aménagé correctement. C’est-à-dire que les infrastructures et le mobilier ne se prêteraient pas au télétravail, les menant souvent à travailler depuis leur lit ou leur canapé.

Dans la foulée de cette étude et en se basant sur son analyse, l’entreprise spécialisée dans le mobilier de bureau Furniture At Work a recréé le profil qui pourrait être celui des télétravailleurs en... 2100. Les résultats ne sont pas rassurants.

On peut y découvrir Anna, une femme au visage vieilli et au corps voûté, replié sur lui-même. Ses yeux sont petits et gonflés à cause du temps passé exposé aux écrans, ses doigts sont pliés par l’habitude d’un téléphone en main et elle est en surpoids suite à l’inactivité physique.

A noter que cette projection, qui ressemble à une sorcière venant tout droit d’un conte des frères Grimm, peut être évitable à condition de s’entourer d’un mobilier adapté, de surveiller son temps d’exposition aux écrans et de maintenir sa mobilité et son régime alimentaire.