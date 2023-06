Avec la fermeture de Skyblog, ce sont des centaines de milliers d’archives qui vont disparaître de la Toile. Même si pour certains, cela peut être vu comme une bonne nouvelle, de nombreux souvenirs de l’enfance et de l’adolescence de Belges et Français vont partir en fumée. Afin de ne pas perdre tous ses trésors, chaque ancien utilisateur est invité à sauvegarder l’ensemble de son contenu skyblog.

"Un giga merci à vous tous : pionniers du net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont tracé le sillage du numérique actuel, commentait sur Twitter Jérôme Aguesse, directeur général délégué adjoint de Skyrock. L’aventure prend fin ce 21 août 2023, après avoir illuminé le 21e siècle du numérique à la française."

Pourquoi une fermeture ?

Mais alors, pour quelle raison Skyrock ferme-t-elle Skyblog ? "Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles. Pour conserver l’image candide et éruptive de la plateforme, nous devons la geler et la retirer de l’accès public", explique l’entreprise. La plateforme française ne respecte plus le règlement européen RGPD et il y a trop peu d’utilisateurs réguliers pour mettre le site à jour.