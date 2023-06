Les femmes sont plus nombreuses dans les parlements

Même s'il est "impossible de distinguer les évolutions qui résultent strictement de la législation et celles qui sont imputables plus largement à un changement des mentalités au sein de la société belge, il n'empêche que, incontestablement, chaque avancée législative s'est globalement traduite par une augmentation de la proportion de femmes parmi les élus et dans les cénacles politiques", souligne le document.