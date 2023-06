Avec un prix moyen par 1 Go de données mobiles de 2,99€, la Belgique s'avère avoir en 2022 le prix le plus élevé parmi tous ses voisins en la matière. En effet, en Belgique 1Go de données mobiles coûte 13 fois plus cher qu'en France (0,23€ par Go), selon une étude réalisée par HelloSafe. Au contraire, avec un prix de 0,12€ par Go, c'est l'Italie qui est le pays le moins cher en Europe en matière de données mobiles. L'Allemagne (2,66€ par Go), le Luxembourg (2€) et les Pays-Bas (1,89€) ont des prix qui se rapprochent plus des standards belges, bien que toutefois inférieurs.

Le prix des données mobiles peut être influencé par différents facteurs: le coût de l'entretien de l'infrastructure nécessaire, le niveau de concurrence entre les fournisseurs de services, etc. Ainsi HelloSafe constate que dans le monde, il existe de très fortes disparités entre les pays.

Des prix variables à l'international

Au niveau mondial, Israël possède l'internet le moins cher. En effet, un Go coute seulement 0,04€, soit le tarif le moins cher au monde.

Parmi les pays où les données mobiles sont les plus chères dans le monde, le Yémen occupe la première place, avec un prix par Go qui atteint 16,51€ en 2022. Suivent ensuite le Botswana (15,48€), le Turkménistan (14,21€) et le Togo (12,89€). Dans le top 10 les plus chers on trouve également la Corée du Sud (12,55 €) et la Suisse (7,32 €).

En guise de comparaison, en Italie, pays européen le moins cher, le Go est 136 fois moins cher qu'au Yemen, pays le plus cher au monde.