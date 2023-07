Les étudiants jobbistes toujours plus nombreux

"le principe des jobs étudiants n'est bien sûr pas un problème en lui-même quand il est volontaire et s'accorde avec les études, il devient interpellant quand les étudiants n'ont pas d'autres choix. Selon une étude réalisée en France", souligne l'association qui estime que les étudiants salariés auraient une probabilité plus élevée de 43 points de rater leur année.

"Dans une enquête réalisée en 2022, nous avons observé qu'environ un étudiant jobiste sur deux continue à travailler pendant les périodes d'examens. Il est pourtant clair que jobber pendant ses examens n'aide pas à réussir et que le job étudiant renforce les inégalités dans l'enseignement supérieur.", souligne-t-elle.

La FEF déplore par ailleurs la mise en concurrence des employés et des jobbistes. "On constate souvent que les entreprises engagent fréquemment des jobistes, ce qui menace la création d'emplois stables, réduit les cotisations sociales et fragilise notre système de sécurité sociale." La solution selon l'association ? Réduire davantage le coût des études supérieures.

En moyenne, les étudiants avec un job prestent 66 jours par an. Le secteur de la vente au détail est celui qui embauche le plus de jobbistes : les profils de magasiniers et caissiers sont très demandés. Viennent ensuite le secteur de l’horeca, des loisirs et du non-marchand.

Parmi les annonces encore actives postées sur le site de Randstad, on peut notamment trouver des offres pour deux postes dans des parcs d’attraction (Plopsa et Walibi) et des offres pour plusieurs commerces.