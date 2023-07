Du côté féminin, Olivia est, pour la quatrième année consécutive, le prénom de fille le plus donné aux nouveau-nés. 636 petites Emma sont ainsi nées en 2022. Dans ce classement suivent Emma, Louise, Mila et Lina.

Prénoms féminins les plus donnés en 2022 ©Statbel

Chez les garçons, pour la deuxième année consécutive, c'est Noah qui a été le prénom le plus donné: 657 fois en 2022. Suivent Arthur, Liam, Louis et Adam.

Prénoms masculins les plus donnés en 2022 ©Statbel

A noter que Statbel épingle également les prénoms qui ont connu la plus forte progression ou la plus forte baisse. Comme on peut le voir dans les tableaux ci-dessous, du côté des garçons, Charles, Naël et Adam ont fait une belle percée tandis qu'Oscar, Lou et Jules sont en recul. Chez les filles, Alba, Romée et Luna progressent tandis que Camille, Lou et Alix sont en régression.

Plus fortes hausses et baisses des prénoms de garçons 2021-2022 ©Statbel