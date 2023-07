Deux motards frappés par la foudre en France: quels sont les meilleurs et les pires endroits pour se protéger en cas de gros orages?

Où risque-t-on le plus d'être foudroyé ?

Les épisodes orageux de ces derniers jours nous rappellent que certains endroits sont plus susceptibles d'être ciblés par la foudre que d'autres. On estime que le risque d'être frappé par la foudre pour un être humain à plus ou moins une chance sur un million.

Dans les faits, les charges orageuses cherchent à rejoindre le sol le plus rapidement possible, ce qui explique que la foudre a tendance à cibler les éléments qui se rapprochent au plus près des nuages. Voilà pourquoi vous êtes une cible privilégiée pour la foudre lorsque vous vous trouvez debout au milieu d'une zone dégagée, votre corps devient alors le récepteur le plus proche pour atteindre le sol. L'Empire State Building de New-York illustre par exemple parfaitement ce phénomène. Il culmine à 381 mètres de haut et est frappé en moyenne 23 fois par la foudre chaque année !

On vous a sûrement déjà dit qu'il n'était pas prudent non plus de se réfugier sous un arbre durant un orage et ce n'est pas une histoire inventée. Selon le ministère de l'Intérieur français, le risque de foudroiement sous un arbre isolé est multiplié par 50 par rapport à celui d'un homme debout au milieu d'un espace dégagé. Il est aussi vivement déconseillé de mettre des objets au-dessus de sa tête pendant un orage ou d'être en contact avec des structures métalliques, pylônes, clôtures, etc.

L'avion et la voiture, les moyens de transport qui protègent le plus

Les avions sont souvent la cible de la foudre, au moins une fois par an, selon les estimations. Ou toutes les 1000 heures de vol. Heureusement pour les voyageurs, l'avion est sans doute le moyen de transport qui protège le mieux de la foudre, à cause du principe de la cage de Faraday. En clair, la carlingue de l'avion forme une enveloppe qui bloque les frappes électriques et protège donc les passagers, le staff de l'avion et les équipements électroniques.

La voiture réagit aussi de la même manière. Le principe de la cage de Faraday permet à la foudre de traverser la carrosserie et d'atteindre le sol, normalement sans blesser les passagers. Cependant, les ouvertures de fenêtres et la radio peuvent aussi faire baisser l'efficacité de la protection. Dans le cas d'une moto, comme cela s'est passé hier en France, le véhicule ne dispose pas d'habitacle et les conducteurs ne sont donc pas protégés par une cage comme dans un avion ou une voiture.

D'après Stéphane Schmitt, fondateur du site Météorage contacté par France Inter, une étude menée par R. Holle et datant de 2016 affirme que la foudre fait plus ou moins 240 000 blessés dans le monde chaque année, ainsi que 24 000 morts.