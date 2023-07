Personne n'est mieux apte à répondre que Corinne et Danny Merit-Paeps, qui ont eu l'idée d'ouvrir un... hôtel pour chats. Nous leur avons rendu visite à Hérinnes : "Chez nous, les chats sont comme en colonie de vacances. C'est vraiment cela : ils profitent de la belle vie".

Un bel espace dans un écrin de verdure, en bordure de la toute proche rivière Marcq : Hérinnes, Herne en flamand, est à cheval (forcément, puisqu'ici on aime les animaux !) sur la frontière (linguistique). C'est la campagne et en même temps, pas loin de Bruxelles, Mons, La Louvière, Waterloo, Nivelles et le Brabant wallon .

C'est ici, Gessereyendries, au numéro 5, que le couple, passionné de nature, héberge, le temps d'un congé, votre compagnon à vibrisses que vous n'avez pas la possibilité d'emporter dans vos bagages. Corinne et Danny ont aménagé une arche de Noé où l'on va forcément croiser des chats et les chiens de la maison mais aussi des chevaux, des poneys, des poules, des canards et bien sûr, le roi Coco, un vénérable perroquet qui vous accueille à l'entrée. On ne ne le croirait pas mais Coco n'a pas moins de soixante ans.

L'hôtellerie pour animaux est un secteur d'avenir. C'est Danny et Corinne qui l'affirment. Leur hôtel, le Gremlins, affiche complet depuis des semaines.

La suite Les Chats'rmes d'Armor' est très particulière: le décor montre une belle plage de sable ©DR

Timides et aventuriers

Recette du succès : le couple cherche avant tout à comprendre l'animal de manière à adapter le séjour en fonction de son caractère. "Les chats sont comme les humains. Tous ont leur petit caractère. Les timides et plutôt solitaires préfèrent rester à l'écart et en intérieur. D'autres chats apprécient la compagnie même s'ils sont habituellement seuls à la maison. Et c'est étonnant de les voir, quand ils arrivent chez nous, chercher le contact et se mêler aux autres. Tous ont la possibilité de sortir et de rentrer comme et quand ils le veulent. Ils sont en vacances : alors pourquoi les forcer ?".

Ils sont chouchoutés, gâtés, dorlotés. "Nous jouons, nous les caressons, nous les brossons tous les jours. Ils ne reçoivent que des aliments de qualité. A moins d'être au régime, ils mangent à volonté. Nous leur donnons du lait sans lactose et du pudding spécial pour chat, ou encore du thon et de l'américain toutes les semaines, et bien sûr des friandises. Tout est spécifié par écrit. De plus, nous limitons le nombre de places de manière à garantir la qualité."

Comme les humains

Revenons à la question : les chats en vacances d'été sont-ils très différents des humains ?

"En fin de compte, pas vraiment", répond Corinne, la patronne, qu'on appelle 'Tatie Corinne'. "Comme nous, ils prennent leurs habitudes. On observe que ceux qui reviennent plusieurs années de suite retrouvent la place où ils avaient pris l'habitude de s'installer. "

De même que certains humains apprécient de retrouver le même hôtel, la même table, la même chaise en terrasse, la même serviette de plage. "Les chats plus téméraires auront tendance à s'imposer. D'autres vont s'embusquer un jour ou deux, le temps de trouver leurs repères. Les chats sont comme nous, sauf qu'eux ne pas se bagarrer pour un transat ou une place de parking. Le chat, à la différence du chien, ne défend pas un territoire. Au pire, deux chats rivaux vont se souffler dessus, ça va se régler ainsi, rien de bien méchant ".

Complet !

Danny leur a installé des caméras : "Cela me permet d'envoyer des vidéos. On a constaté que les gens adorent recevoir des images du chat à l'hôtel, les enfants surtout. Ils en réclament. Et ça nous permet d'observer les chats sans les déranger. Ils sont en vacances, ils ont droit à la tranquillité"

Les suites, comme dans les meilleurs hôtels, portent toutes un nom. L'une d'elles s'appelle 'Le Grenier de Shérazade'. Une autre, 'Au fil de l'eau'. 'Les Chats'rmes d'Armor' est très particulière : le décor montre une belle plage de sable. Comme on en rêve tous, alors pourquoi pas Minou ?

Et comme les chats raffolent de l'eau vive, les hôteliers ont installé des fontaines d'eau fraîche.

Pour les inciter enfin à faire de l'exercice, une roue géante - 1 m 20 - permet d'affûter les griffes, faire du fitness et entretenir la ligne.

"La plupart des chats dorment dix heures par jour et parfois davantage. La journée, ils sont affalés au soleil et c'est amusant de les voir s'étirer et se lécher les pattes en bâillant. C'est trop comique. Ils sont vraiment comme nous quand nous faisons la carpette au soleil".

Un dernier luxe est encore offert au Gremlins : les pensionnaires sont doucement bercés par un léger fond musical. Il y a quelques années, Universal Music avait sorti un album pour chats, "Music for Cats", mêlant ronronnements et musique classique. Très efficace pour calmer les minets agités.

L'hôtel Gremlins, hormis une courte période, est ouvert toute l'année, à des tarifs que Danny et Corinne veulent maintenir abordables.

Des pensions pour chats demandent jusqu'à 18 euros par nuit, et 35 euros pour les chiens.

Le couple propose 13 euros tout compris, aucun supplément demandé n'étant en principe facturé.

Corinne, la patronne de l'hôtel pour chats ©DR

Secteur d'avenir

Et ça marche du tonnerre. Danny ne s'en cache pas : l'hôtellerie pour animaux de compagnie a de l'avenir. Le client doit s'y prendre à temps pour réserver. La plupart des pensions affichent complet et, effet de l'offre et de la demande, les prix explosent. Les patrons du Gremlins ne le disent pas autrement : il y a de la place en Belgique francophone pour celles et ceux que l'aventure tenterait.

Attention, si les chats sont en vacances, ce n'est pas le cas des exploitants. "Il faut la vocation, relate Corinne. C'est soumis à agréation, il y a des contraintes et des contrôles mais avant tout, il faut la passion. C'est une activité où l'on se lève tôt, tous les jours, sept jours sur sept, du premier au dernier jour de l'an. Sans la passion, pas la peine de commencer..."