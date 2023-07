Autoroute des vacances : un site internet pourrait vous faire économiser de l'argent à l'approche des péages

Comment ça marche réellement ?

En clair, pour économiser, vous devez prendre des sorties intermédiaires avant d'arriver aux barrières de péages, payer pour cette sortie, pour ensuite remonter sur l'autoroute plus loin. Le magazine "L'Argus" explique ce procédé sur son site internet : "Le tarif des péages n'est pas calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Les trajets courts, sont en effet, moins taxés, afin de permettre aux habitants des localités proches d'une autoroute de pouvoir emprunter celle-ci quotidiennement, pour se rendre sur leur lieu de travail par exemple. Ainsi, il est plus coûteux de se maintenir sur autoroute du début à la fin de son trajet que de la quitter pour mieux la reprendre dans la foulée". L'exemple repris sur le site est celui d'un trajet Paris-Lyon, qui vous coûtera 18,1 euros, contre 15,2 euros si vous fractionnez votre trajet en 2 parties.

Des économies qui peuvent atteindre 30 % pour un trajet

Avec l'augmentation exponentielle des prix des billets d'avion, de plus en plus de vacanciers vont se tourner vers la voiture pour partir. Cette astuce arrive donc à point nommé et pourrait vous faire économiser jusqu'à 30 % sur vos péages, d'après Franck Saless. Les économies faites en suivant les trajets de autoroute-éco.fr peuvent toutefois varier, certaines autoroutes s'y prêtent mieux que d'autres et les gains varient aussi en fonction du nombre de sorties que l'on est prêt à faire. Franck Saless parle quand même d'une économie moyenne située entre 10 et 15 % pour un trajet. Bien sûr, certaines sorties peuvent nécéssiter des détours de 1 ou 2 km et donc entraîner une perte de temps. A vous de choisir la méthode que vous préférez.