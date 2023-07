Week-end rouge sur les routes de France, comment s'organiser pour partir ?

En se basant sur ces prévisions, l'idéal pour les vacanciers belges, est sans doute de partir dès vendredi soir, pour éviter une journée qui s'annonce cauchemardesque le lendemain. La journée de samedi sera en effet très compliquée pour les automobilistes, tout le territoire français sera classé zone rouge dans le sens des départs. On annonce une saturation et des embouteillages sur l'A10, l'A31, l'A63, l'A7, l'A9 et l'A61. Si vous êtes obligés de partir ce jour-là, il est conseillé de partir dès l'aube, pour éviter les embouteillages des grandes villes en matinée.

Il sera sans doute judicieux de prévoir de quoi boire et manger en suffisance, pour supporter la chaleur dans des files qui pourraient durer plusieurs heures.

L'organisme français Bison Futé voit rouge sur les routes françaises ce samedi. ©Bison Futé

Pour dimanche, Bison Futé prévoit des problèmes de circulation dans le sens des départs et aussi dans le sens des retours. Le chassé-croisé des vacanciers s'effectue et la région Ile-de-France sera à nouveau classée en rouge et donc à éviter en priorité pour les retours. Le reste des routes et autoroutes restera quand même classé en jaune et des risques d'embouteillages ne sont donc pas à écarter.

Le chassé-croisé des vacanciers risque de poser des problèmes ©Bison Futé

En bref, vous l'aurez compris, si vous avez prévu de prendre un peu de bon temps ce week-end, vous n'êtes clairement pas les seuls à avoir eu cette idée. Avec ce 14 juillet qui tombe un vendredi, la situation sera à surveiller pendant 4 jours, mais le meilleur conseil que l'on puisse vous donner, c'est de vous lever aux aurores pour avoir plus de chances d'éviter le chaos des embouteillages ou de partir vendredi soir et de rouler de nuit.