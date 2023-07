Voici les 14 clichés que les Belges ont sur les Français… et tous ne sont pas forcément faux !

À l’occasion de la Fête nationale française, la DH a donc voulu objectiver les 14 plus importants clichés sur nos voisins. Avec, on l'avoue, un brin de mauvaise foi parfois. Un texte à lire avec une pointe nécessaire d’autodérision.

1. Les Français sont râleurs

D'après une étude menée par Quintly en 2018, les Français sont les plus râleurs, derrière la Corée du Sud. ©Copyright (c) 2019 BearFotos/Shutterstock. No use without permission.

Vrai. C’est une étiquette qui colle à la peau de nos amis français : ils seraient particulièrement râleurs. Qu’il pleuve ou qu’il fasse grand soleil, ils auraient toujours un mot à dire sur quelque chose. Les présidents français successifs ne s’y trompent d’ailleurs pas : à chaque allocution de fin d’année, ils tiennent à préciser que l’année écoulée a été difficile, compliquée ou dure. En 2018, la société spécialisée dans l’analyse de réseaux sociaux, Quintly, avait d’ailleurs conclu, après analyse de plus de 44 millions de posts Facebook, que la France était le deuxième pays le plus râleur au monde, derrière à la Corée du Sud. Bon, en vrai, les Belges ne sont pas en reste. Mais pour une fois, on ne va pas trop râler que nos voisins soient devant nous au classement.

2. Les Français aiment faire la grève

La carte des pays où les travailleurs ont fait le plus souvent grève depuis 2020. ©Institut syndical européen

Vrai. De ce côté du pays, on a l’impression que toutes les excuses sont bonnes pour faire grève Outre-Quiévrain. Selon l’institut syndical européen, on ne peut pas vraiment contredire cette impression. L’organisme a établi une carte montrant le nombre moyen de jours non travaillés en raison d’actions revendicatives au cours des périodes 2000-2009, 2010-2020 et 2020-2022. Avec un constat implacable : les Français n’ont, en moyenne, pas travaillé 127,4 jours pour 1 000 salariés pour cause de grève entre 2000 et 2009 (3e pays), 127,6 jours (1er) entre 2010 et 2019, et 79,1 jours depuis 2020 (4e). On peut donc logiquement en déduire que la France a la culture de la grève. Les Belges aussi d’ailleurs. Surtout depuis le covid : en trois ans, on en serait déjà à 163 jours de grèves par 1.000 habitants. Mais c’est uniquement pour pas que nos voisins français se sentent seuls.

3. La Frite est française

Faux, archifaux. Pour une grande majorité des Français, la frite est française. Et tous les médias français l’affirment haut et fort. Il est vrai qu’ils aiment citer les historiens belges qui situent l’invention de la frite en France, et plus précisément à Paris. On accepte d’accorder aux Français l’origine historique de la frite. Mais certains en profitent pour affirmer sans honte aucune que les meilleures frites sont françaises. Et en tiennent pour preuve que les Anglais parlent de “french fries”. Mais demandez à Patrick de Corte, sans doute le plus célèbre des frituristes belges, ce qu’il en pense et il vous rira au nez. Certes, la frite est d’origine française mais la vraie frite, avec sa double cuisson, sa dorure et son chant caractéristique, est belge. Les frites françaises, molles, cuites une seule fois et farineuses, ne devraient d’ailleurs pas avoir l’autorisation de s’appeler frite. La vraie frite, c’est dans les fritkots belges qu’on la trouve, pas loin d’une fricadelle en général.

Si on voulait aussi remettre en question l’origine historique de la frite en question, on soulignera que c’est dans Astérix et Obélix chez les Belges que l’idée a été formulée… par un Belge. Si ça c’est pas une preuve irréfutable !

La frite est bien d'origine belge. En voici la preuve irréfutable. ©Uderzo et Goscinny

4. Les meilleures bières sont françaises

Dans les supermarchés français, les bières belges sont souvent plus nombreuses que celles de l'Hexagone. ©rh2010 - stock.adobe.com

Faux. Tout le monde sait bien que les meilleures bières sont belges. Notre pays en regorge. Plus de 1500 selon certains comptages. Bon, d’accord, les Français en revendiquent plus de 10.000. Pourtant, aucune n’a vraiment atteint une renommée internationale.

Certains Français continuent d’ailleurs à préférer la 1664 du brasseur alsacien Kronenbourg à un Orval ou une Paix-Dieu. Vous voulez pour preuve que les bières belges sont plus savoureuses ? Rendez-vous dans n’importe quelle grande surface française et vous verrez que les bières belges y occupent une très grande place.

5. La France est le plus beau pays du monde

Ecrire le contraire serait une ineptie : la France est bien l'un des plus beaux pays du monde. ©AFP/Archives

Vrai. Sur ce point, on peut difficilement donner tort à nos voisins. La France a l’avantage de disposer, sur un territoire pas si grand que cela au regard des États-Unis, du Canada, de l’Australie, du Brésil ou de la Russie. Mais elle a l’avantage d’avoir tout sur un périmètre relativement concentré : les montages, la mer, l’océan, des rivières, des magnifiques châteaux, des villes fortifiées, des champs de lavandes, des gigantesques vignobles, de sublimes monuments, des grottes, des calanques à l’eau turquoise,… Peu importe ce que le touriste cherche à trouver, il le trouvera en France. Ce n’est pas pour rien que l’Hexagone est le pays le plus visité au monde, et destination numéro une des vacanciers belges. Bon, d’accord, ils n’ont peut-être pas les terrils hennuyers et les hauts-fourneaux liégeois mais ils ne peuvent pas tout avoir.

6. Les Français ne savent pas compter

Maths, chimie, bio sont au menu de ces cours gratuits. ©EDA – 201028713324

Vrai. Il ne faut pas chercher très loin pour comprendre que les Français ne savent pas compter. À partir de quand, dit on que 90, c’est quatre fois vingt plus dix, à savoir quatre-vingt-dix, alors que l’on peut tout simplement dire nonante ? Bon, d’accord, on a chez nous des spécimens qui prétendent que un plus un égal un.

7. Les Français sont plus forts en cyclisme

Eddy Merckx restera à jamais le plus grand des champions cyclistes. ©Reporters / Pressseport

Vrai et faux. Si l’on écoutait les commentaires du Tour de France, on pourrait se dire que les Français sont les meilleurs cyclistes du monde. Les statistiques du tour de France parleraient d’elles-mêmes : 712 victoires d’étape et 23 Grandes Boucles remportées. Loin devant la Belgique qui n’aurait “que” 492 victoires d’étape et 12 victoires finales à son actif. Ce serait toutefois faire fi de la taille du pays : la France est 20 fois plus grande que la Belgique. Proportionnellement, la Belgique est donc meilleure que la France. Et c’est sans prendre en compte les classiques où les Belges devancent largement leurs voisins français. Enfin, dernier argument, le plus grand cycliste de tous les temps, Eddy Merckx, est belge, même si certains tentent de se l’approprier.

8. Les Français sont meilleurs en football

Les Français sont de plus grands footballeurs que les Belges. ©Reuters

Vrai. Ça fait mal, très mal, de le dire mais les Français sont effectivement meilleurs que nous en football. En clubs comme en équipe nationale. La France peut ainsi se targuer d’avoir 7 trophées à son actif : deux coupes du monde, deux Euros, deux coupes des confédérations et une ligue des nations. La Belgique, elle, doit se contenter qu’un seul JO, en 1920 à Anvers, même si les Français lui ont volé le titre en 2018. Après tout, comme le disait Thibaut Courtois, la Belgique était meilleure.

9. Les Français sont chauvins

Les Français sont particulièrement chauvins. Mais est-ce vraiment un tort de l'être. ©© Bernard Demoulin

Vrai. C’est d’ailleurs l’une de leurs principales caractéristiques, qui les rend à la fois sympathiques et antipathiques. Les Français aiment célébrer les exploits sportifs de leurs athlètes tant féminines que masculins. Avec une telle vigueur qu’ils seraient prêts à faire descendre les Champs Elysées au dernier champion du monde du cracher de bigorneau. Peut-on leur donner tort ? Pas vraiment. Et les Belges devraient parfois s’en inspirer. Célébrer un exploit, une découverte ou un acte héroïque accompli par un compatriote mériterait parfois de plus grands éloges de notre côté de la frontière.

10. La cuisine française est la meilleure

La France peut se targuer d'avoir l'une des meilleures cuisines au monde. ©AFP

Vrai et faux. C’est une affirmation que l’on entend régulièrement et qui à ses raisons d’être. La gastronomie française est sans doute l’une des plus réputées au monde. La France regorge de spécialité, du cassoulet toulousain à la bouillabaisse marseillaise en passant par la ratatouille niçoise ou les flammekueches alsaciennes, il n’existe pas une région qui ne dispose pas de sa propre spécialité. Ce qui fait de la France un pays unique en son genre. Pourtant, dans un récent classement, CNN ne la classe que troisième, derrière la Chine et l’Italie. Mais la Belgique n’est pas à blâmer en la matière. Elle aussi dispose d’une cuisine raffinée : boulets liégeois, waterzooi, croquettes de crevettes, asperges de Malines et autres carbonnades à la flamande n’ont pas grand-chose à envier à la cuisine française.

11. Les Français ont l’art de réécrire l’histoire

Les Français ont parfois la tendance à réécrire l'histoire à leur avantage. ©Alexis Haulot

Vrai. On ne peut pas vraiment écrire que les Français sont nuls en histoire. Disons plutôt qu’ils aiment réécrire l’histoire de France à leur façon. Un exemple ? Si la bérézina, du nom de cette rivière biélorusse, est entrée dans les dictionnaires comme qualificatif pour décrire une lourde défaite ou un fiasco intégral, les Français continuent de prétendre qu’il s’agit d’une victoire napoléonienne. Vraiment ? En pleine campagne russe, Napoléon, dont l’armée est en proie au froid, à la faim et à la lassitude, décide de battre en retraite en 1812. Mais il est pris en tenaille par les forces russes, coincé à Borissov après que le pont enjambant la Bérézina a été détruit. Napoléon et son armée parviennent finalement à traverser la rivière. Une victoire à la Pyrrhus – ou à la pire-russe – puisque Napoléon perdra un quart de son armée. Pour les historiens français, cela reste une victoire même si l’armée française battait en retraite. Au final, cela revient à dire que les Belges ont gagné contre la France en demi-finale du mondial 2018…

12. Les Français ont le meilleur vin du monde

A de nombreuses reprises, des mousseux belges ont terminé devant des champagnes français lors de concours.

Vrai et faux. La France est réputée pour être un territoire de vin. On compte d’aillurs dans de nombreuses régions plus de plants de vignes que d’habitants. Et cela tant pour le rouge que pour le blanc. Et de manière générale, on peut effectivement dire que la France propose le meilleur vin du monde, même si quelques piquettes devraient davantage terminer en vinaigre qu’au fond d’un verre. Mais régulièrement, des vins italiens, chiliens, américains, australiens… se voient attribuer des médailles d’or dans de prestigieux concours internationaux, au nez et à la barbe de vignobles français. Les Français ont toutefois eu l’intelligence de protéger leurs cépages avec des appellations d’origine contrôlée. Impossible de faire un bordeaux ailleurs qu’en Gironde, ou un champagne ailleurs qu’en Champagne. Une appellation qui booste souvent à la hausse le prix de ces vins. Lesquels ne sont pas forcément meilleurs, surtout pour le blanc, qu’en Belgique. Régulièrement, des mousseux belges devancent les champagnes français dans les concours.

13. Les Français sont fiers de leur hymne

<p>Les joueurs de l'équipe de France filmés par une caméra de télévision lors des hymnes, avant le match amical contre la Côte d'Ivoire, le 25 mars 2022 à Marseille</p> ©AFP/Archives

Vrai. C’est une évidence : les Français sont davantage fiers de leur hymne national, sanglant et guerrier, que les Belges du leur. Sans doute parce qu’il procure une rage et une force ô combien plus importante que l’hymne nationale belge. Et qu’il a l’avantage de n’être chanté que dans une langue. En Belgique, de nombreux citoyens belges ne connaissent même pas l’hymne national alors que celui des Français est appris dès l’école dans l’Hexagone. Et qu’ils le vocifèrent à gorge déployée au moindre événement sportif. En Belgique, par contre, on observe parfois des scènes cocasses en Belgique, comme lorsque le premier ministre Yves Leterme chante l’hymne français plutôt que belge.

14. Les Français n’ont pas d’humour

Si Laura Laune cartonne en France, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est plus drôle que les humoristes français. ©ÉdA – 203622668219

Vrai et Faux. Ce préjugé est tenace et notamment entretenu par les blagues belges pas drôles à l’accent foireux que, même leurs plus grands humoristes, tentent de faire passer pour drôles. Mais si les humoristes français étaient si drôles que cela, les Français ne se rueraient pas aux spectacles des humoristes belges. Si Laura Laune, Philip Geluck ou François Damiens ont un tel succès Outre-Quiévrain, ce n’est pas pour rien. D’ailleurs, les humoristes français aiment à rappeler combien ils apprécient l’autodérision à la belge. Sans doute parce qu’ils n’en ont pas. S’ils apprécient cet article, de mauvaise foi assumée, on révisera notre jugement. Bon, en vrai, la France regorge de talents (Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Jérémy Ferrari, Florence Foresti,…) mais on se demande s’ils n’ont pas du sang belge en eux.

Amis Français, ne soyez pas vexés : c’était pour rire.