Lutte anti-crottes de chien : ces communes belges y ont aussi réfléchi, "tout était prêt"

À lire aussi

L’idée n’est pas nouvelle. Elle avait du reste fait son buzz en Belgique dans les années 2017-2018. C’est Ciney qui était sortie du bois, via son bourgmestre de l’époque Jean-Marie Cheffert : “Tout était prêt. Il suffisait que les propriétaires aillent chez leur vétérinaire pour un prélèvement ADN buccal”, nous raconte-t-il aujourd’hui. “Juridiquement, c’était béton, je suis avocat. Une convention avec une société française qui devait fournir des kits pour les prélèvements par les agents constatateurs, un labo pour les analyses. Mais j’avais une majorité courte et, le jour du vote, il y a eu un absent. L’investissement de départ, 85 000 euros, était déjà budgétisé sur l’année. Trop pour certains ? Ce montant intégrait le coût de la constitution de la base de données ADN, qui ne se renouvellerait dans la même mesure les années suivantes. Et cet investissement pouvait être récupéré par les amendes de 350 euros.”

À l’époque, DogID, le centre national d’identification des chiens, admettait, dans La Meuse, que “l’idée est plutôt bonne mais on pourrait aussi imaginer d’avoir les informations génétiques sur la puce électronique que tout chien doit désormais posséder”.

Bien qu’a priori impopulaire (amendes, coût des analyses…), cette idée plaisait aussi au bourgmestre de Seraing, à l’époque Alain Mathot, qui avait fait étudier la question. Celui-ci songeait aussi à emboîter le pas à d’autres villes du monde. Chicago, des villes espagnoles ou Londres, par exemple, connaissent une baisse de presque 80 % des incivilités canines depuis l’avènement de l’ADN et son utilisation par les autorités. Là non plus, il n’y a pas de passage à l’acte. Tout comme à Ostende où Johan Vande Lanotte était lui aussi intéressé.

“En tout cas, mon projet, même non abouti, a sensibilisé la population. Après, il y a eu moins de crottes en rue”, conclut Jean-Marie Cheffert.