Danger sur les réseaux sociaux: 50% des photos et vidéos se retrouvant sur des sites pédornographiques sont diffusés par les parents

En France, par exemple, “L’Enfant bleu” vient relancer l’alerte. Et de rappeler les résultats de l’étude du National Center of Missing and Exploited Children de 2020 : 50 % des photos présentes sur leurs forums seraient issues des réseaux sociaux. Y avoir accès ? Rien de plus facile. Il suffit par exemple de taper “family” ou “famille” dans la barre de recherche de réseaux sociaux pour trouver des centaines de comptes publics dédiés à la narration des quotidiens familiaux.

Une autre étude interpelle : selon l’agence britannique Opinium, réalisée en 2018, chaque année, les parents partagent en moyenne une centaine d’images de leurs enfants de moins de 13 ans.

Chez Child Focus, on nuance toutefois ces résultats enregistrés il y a plusieurs années : “Ce pourcentage de 50 % doit aujourd’hui être tout de même surévalué”, réagit Stephan Smets, responsable de la communication. “À partir des années 2017-2018, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation, notamment de notre part. Il y a plus de parents qui font attention de nos jours.”

La pratique s’appelle le “sharenting” . Contraction des mots anglais “share” (partager) et “parenting” (parentalité), le concept décrit le fait de partager des images et des vidéos d’enfants sur les réseaux sociaux.

Interrogée par Le Parisien, Laura Morin, directrice nationale de L’Enfant bleu, qualifie les clichés de “petits garçons en maillot de bain”, de “bébés dénudés” ou encore de “jeunes filles en tenue de gymnastique” de “grands classiques” parmi les photos qui circulent sur ces réseaux pédopornographiques.

Rappel : il est possible de limiter la visibilité de certaines photos à son cercle d’amis proches.