Péage aux autoroutes françaises : voici l’astuce “salami” pour payer moins cher sur la route des vacances

Vous pouvez bien sûr éviter les autoroutes à péage et opter pour les routes nationales, mais alors vous serez plus longtemps sur la route (limitations de vitesse, trafic de marchandises) et pourrez également parcourir plus de kilomètres, de sorte qu’au moins une partie de votre bénéfice est dépensée en consommation de carburant supplémentaire. Et avec un peu de malchance, il faut passer par une zone à faibles émissions, et donc acheter une autre vignette écologique Crit’Air.

Mais en termes d’économie, sachez que certains Français optent pour la technique… du salami !

De quoi s’agit-il ? Simplement, ces automobilistes quittent l’autoroute une ou plusieurs fois avant d’arriver au péage, et la reprennent après. On procède donc “tranche par tranche” (de salami). Par exemple, l’A1 reliant Lille à Paris en une seule fois coûte 18,10 euros, alors que si vous quittez et reprenez l’autoroute une fois, cela vous coûtera 15,20 euros, ou 13,90 euros si vous le faites deux, comme l’ont calculé nos confrères du Nieuwsbald. . Plus vous le faites, plus c’est rentable. En plus, si vous utilisez cette technique, vous pouvez profiter de cette sortie pour remettre du carburant, car il coûte toujours plus cher sur les autoroutes !

Les autoroutes à péages en France sont particulièrement rentables. Non seulement les touristes paient le péage routier, mais aussi les Français eux-mêmes (en moyenne 275 euros par an). En 2020, le péage a levé 9 milliards d’euros. Sur 10 euros, 3,80 euros reviennent à l’État sous forme d’impôts et de taxes, le reste va aux ressources de fonctionnement (entretien, reconstruction, salaires, parc automobile…), au remboursement de la dette et aux dividendes des actionnaires.